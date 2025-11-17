حديقة «الأمل» المائية صديقة لأصحاب الهمم وأسرهم

حرصت بلدية مدينة العين على تخصيص عدد من الحدائق لفئة أصحاب الهمم، يقيناً أن الحدائق العامة تعد من المرافق الخدمية التي ينبغي أن تشمل خدماتها كافة فئات وشرائح المجتمع بمن فيهم أصحاب الهمم، والتي تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم بكل سلاسة وأمان، وتوفير فرص أكبر لمشاركتهم في الحياة العامة من أجل إسعادهم وتلبية رغباتهم، إضافة إلى تعزيز دمج وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات، ورفع جودة حياتهم، ما يجعل إمارة أبوظبي مدينة دامجة ومهيأة لأصحاب الهمم.

وتتمثل الحدائق التي تم تخصيصها لفئة أصحاب الهمم في العين بحديقة الأمل في منطقة الظاهر، وحدائق أخرى في مناطق مزيد والصاروج وأم غافة وغيرها. وجميعها مهيأة لخدمة أصحاب الهمم وذويهم وبقية أفراد المجتمع، ويجتهد طاقم عمل دائرة البلديات والنقل بشكل عام لتنفيذ العديد من المبادرات الرامية إلى دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، تأكيداً أنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، ولهم دور كبير في عملية التنمية المستدامة والشاملة في المجتمع.

مماشٍ منسقة

تحتوي حديقة الأمل في منطقة الظاهر على مماشٍ منسقة، وألعاب لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى ألعاب اللياقة البدنية، وملعب كرة قدم، وجلسات مظللة وممشى.

كما تم تزويد حديقة الأمل في منطقة الظاهر بحديقة مائية تناسب الجميع. وتم تصميم الحديقة وفق أحدث ما توصلت إليه الدراسات العالمية والممارسات التي تساعد على تسهيل استخدام الحديقة من قبل الجميع وأصحاب الهمم، لتراعي مختلف الإعاقات، واختيار الألعاب المختلفة والمتنوعة التي يستفيد منها جميع فئات أصحاب الهمم الذين تختلف إعاقاتهم. كما تتوفر في حدائق مناطق مزيد والصاروج وأم غافة عدد من الألعاب المهيأة لأصحاب الهمم وباقي أفراد المجتمع، وقامت بلدية مدينة العين بتزويدها بالمرافق الخدمية ومناطق الألعاب التي تتضمن أجهزة مهيأة لأصحاب الهمم، حيث يجدون في هذه الحدائق مركزاً تعليمياً وموقعاً يعزز تواصلهم مع مجتمعهم، في أجواء من الطبيعة الخلابة والمسطحات الخضراء التي تتميز بها المنطقة.