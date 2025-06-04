«بيت الخير» تسعد الأسر المتعففة في رأس الخيمة

في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى أعلنت جمعية «بيت الخير» عن إطلاق حزمة من المشاريع الخيرية في إمارة رأس الخيمة، تستهدف دعم الأسر المتعففة، وتعزيز أجواء الفرح والبهجة خلال أيام العيد، وذلك ضمن حملتها السنوية الرئيسية، التي خصصت لها الجمعية مبلغ 3.3 ملايين درهم، لتغطية مختلف إمارات الدولة.

وأكدت شمسة حضوب، مدير فرع الجمعية في رأس الخيمة، أن الفرع بدأ بتنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية تحت مظلة برنامج «فرحة»، الذي دأبت على إطلاقه سنوياً لإسعاد الأسر المحتاجة في المناسبات الدينية والاجتماعية.

وأشارت إلى أن المشاريع التي ينفذها الفرع في عيد الأضحى تشمل توزيع لحوم الأضاحي على 200 أسرة متعففة، وتقديم 181 ألف درهم مساعدات نقدية «عيدية» لـ56 أسرة، فضلاً عن تخصيص الجمعية 189 ألف درهم لتوفير كسوة العيد لـ79 أسرة متعففة، ضمن مبادرة، نحرص من خلالها على إسعاد الأطفال، ورسم الابتسامة على وجوههم في هذه الأيام المباركة.

وقالت: «نسعى من خلال هذه المشاريع إلى تجسيد روح العطاء والتكافل الاجتماعي، التي تميز مجتمع الإمارات، ويسعدنا أن نكون جسراً لإيصال الدعم إلى مستحقيه في هذه الأيام الفضيلة، كما نثمن دعم المحسنين والمتبرعين، الذين أسهموا معنا في رسم الابتسامة على وجوه العائلات المحتاجة».