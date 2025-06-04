«فرحتكم عيدنا» تدخل البهجة لقلوب الأطفال الأيتام في الفجيرة

أطلقت جمعية الفجيرة الخيرية مبادرة إنسانية مميزة تحت عنوان «فرحتكم عيدنا» بتنظيم رحلة تسوق لأطفال أبناء الجمعية في مركز سيتي سنتر الفجيرة، لضمان حصولهم على احتياجاتهم الأساسية من الملابس ومتطلبات العيد، لتكون تجربة مميزة ومفرحة بإدخال السعادة إلى قلوبهم في عيد الأضحى المبارك.

وشهدت المبادرة حضور عدد من الأطفال الأيتام المكفولين لدى الجمعية، حيث تم اصطحابهم في جولة تسوق داخل المركز التجاري، لاختيار ما يناسبهم من ملابس وحاجات العيد وسط أجواء مليئة بالحب والدعم والرعاية.

وأشار يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، إلى أن الهدف من المبادرة هو تعزيز التكافل الاجتماعي، وتجسيد قيم العطاء والتراحم في المجتمع، إلى جانب دعم الفئات المحتاجة وتمكينهم من الشعور بالفرح والمشاركة في مظاهر العيد أسوة بأقرانهم.

وقال المرشودي: «نضع في جمعية الفجيرة الخيرية أبناء الجمعية الأيتام نصب أعيننا، ونسخر الجهود لإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم في هذه الأيام المباركة، من خلال تنفيذ سلسلة من المبادرات المخصصة لهم، لافتاً إلى أن هذه المبادرات تمثل جزءاً من جهود الجمعية في دعم الأطفال الأيتام، وضمان أن يكون لديهم عيد سعيد ومليء بالذكريات الجميلة».

وأكد مواصلة جهود الجمعية واستمرار المبادرات المشابهة في تعزيز روح الإخاء والتكافل الاجتماعي، حيث تهدف إلى إدخال البهجة إلى قلوب أطفال الجمعية، والتأكيد على أهمية رعايتهم ودعمهم في كل المناسبات.