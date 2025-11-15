مجلس شباب بلدية دبا الفجيرة.. أفكار مبتكرة ورؤية طموحة

انطلق مجلس شباب بلدية دبا الفجيرة، المكون من ثمانية أعضاء، في دورته الأولى المنبثقة من الحدث الاستثنائي لإطلاق المجالس الشبابية المؤسسية في إمارة الفجيرة، والذي تم في أغسطس من العام الجاري، بأفكار مبتكرة ورؤية طموحة للعمل على تعزيز الهوية الوطنية والانتماء من خلال المبادرات المجتمعية والمشاريع التطويرية التي تخدم المجتمع المحلي.

وأشار أعضاء المجلس الشبابي إلى أن خططهم تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال تنظيم مبادرات ومشاريع تنموية تركز على الهوية الثقافية والوطنية، إلى جانب تنفيذ مبادرات مبتكرة تسعى لخلق بيئة مستدامة من جميع الجوانب، سواء كانت بيئية أو مؤسسية أو مجتمعية، لتسهم في تحسين جودة الحياة في مدينة دبا.

والحرص على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية من خلال تطوير أفكار مبدعة تدعم النمو والتطور المؤسسي، ويعكس التزام الشباب بالمشاركة الفعالة، وسيقوم المجلس بتركيز جهوده على المبادرات النوعية، ما يسهم في تعزيز النشاط الاستثماري والتخطيط العمراني المستدام.

وقال أعضاء المجلس، إن الابتكار سيكون حجر الزاوية لتحقيق الأهداف المحددة.

وأكد المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أهمية تعزيز دور الشباب والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم في تطوير الخدمات وتحقيق التميز المؤسسي.