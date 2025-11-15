«الشارقة الخيرية» تكفل 35614 يتيماً حول العالم بـ 54 مليون درهم

تواصل جمعية الشارقة الخيرية ترسيخ حضورها الإنساني على خريطة العمل الخيري العالمي من خلال برامج الكفالات التي تمثل أحد أبرز أوجه عطائها المستدام، إذ نجحت ومنذ انطلاقها وتأسيسها في رعاية 35614 مكفولاً، بإجمالي مصروفات بلغت 54 مليون درهم، لتؤكد أن رسالة الإمارات في دعم الإنسان ونشر الرحمة لا تعرف حدوداً.

وقال محمد عبدالرحمن آل علي، مدير إدارة الكفالات وشؤون الأيتام في الجمعية: «إن الكفالات تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الجمعية الهادفة إلى بناء مجتمعات مستقرة قادرة على النهوض بنفسها».

مشيراً إلى أن برامج الكفالة تشمل خمس فئات رئيسية هي الأيتام، والأسر المتعففة، وطلاب العلم، وأصحاب الهمم، والأئمة والمعلمون، وتعمل الجمعية على تأمين احتياجاتهم المعيشية والتعليمية والصحية بشكل مستمر.

وأضاف آل علي: «تمتد جهود الجمعية تمتد لتشمل الأيتام في آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية، من بينها غانا، النيجر، ألبانيا، وموريتانيا والأردن، كوسوفو، مصر، الفلبين، باكستان، وتنزانيا.

وليس هذا فحسب، إذ تجتهد فرق العمل الميدانية ومكاتب الجمعية الإقليمية بمتابعة تنفيذ برامج الكفالة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه في الوقت المناسب وبكفاءة عالية.