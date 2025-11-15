«المرأة سند للوطن» تطلق مشروعاً لتمكين الإماراتية من قيادة أسرتها

أطلقت جمعية المرأة سند للوطن برنامج المقبلين على الزواج، ضمن مشروعها الرائد لتمكين الإماراتية من قيادة أسرتها، والذي يستهدف الشابات والمقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً، ومن تحتاج إلى حياة شخصية وزوجية وأسرية ناجحة.

وأكدت الدكتورة أمينة الماجد، رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة سند للوطن، أن الجمعية تحرص على خلق البرامج والمبادرات التي تسهم في حل القضايا المجتمعية وأهمها الاستقرار الأسري.

حيث جاء إطلاق «مشروع التمكين» الذي يستهدف المقبلات على الزواج والمتزوجات حديثاً لتزويدهن بالمهارات الحياتية والأسرية اللازمة لبناء أسر ناجحة، والحد من نسب الطلاق، إلى جانب تعزيز دور المرأة في المجتمع الإماراتي الأصيل.