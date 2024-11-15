التسجيل في جائزة «الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي» حتى 30 الجاري

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تمديد فترة التسجيل حتى 30 نوفمبر الجاري، نظراً للإقبال الكبير من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية لخوض المنافسة والمشاركة، ولإتاحة الفرصة لاستقبال مزيد من طلبات الترشح.

وتشهد الدورة الثالثة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي تبنّي العديد من الإضافات والتحسينات الجديدة المهمة، وخاصةً في معايير التحكيم، بما فيها قياس البصمة المائية في الإنتاج وقياس كفاءة الإنتاج، وقياس قيمة التكاليف لتطوير المزارع والعزب وقياس العائد المالي للمزرعة، والتي تهدف إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين.

وتقام الجائزة بدورتها الثالثة تحت شعار «مزارع ومربٍ مبتكر برؤية مستدامة» وتشتمل على 4 فئات رئيسية و13 فئة فرعية و87 مسابقة مصاحبة بإجمالي جوائز تتجاوز 10 ملايين درهم.

وفي إطار حرصها على دعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية من الترشّح للجائزة، نشرت الهيئة مقطع فيديو توعوياً يوضح تفاصيل عملية التسجيل والوثائق والمعلومات المطلوبة لتقديم ترشيحات متكاملة تحقق شروط التأهل للجائزة.

وأوضحت الهيئة أن الدورة الثالثة تشهد إقبالاً كبيراً من المزارعين ومربي الثروة الحيوانية على مستوى الدولة، وحثت بدورها جميع المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية بدولة الإمارات على اغتنام هذه الفرصة، وتسليط الضوء على قيم الابتكار والاستدامة التي يطبقونها في أعمالهم.

وأشارت الهيئة أن مزايا الجائزة لا تقتصر على الجوائز النقدية المجزية فحسب، بل تقدم أثراً إيجابياً ملموساً للفائزين والمشاركين على حد سواء، من خلال تعزيز تنافسية الفائزين في السوق انطلاقاً من ثقة المستهلكين بعلامة الجودة التي تجسّدها الجائزة.

ودعت اللجنة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية والمزارع التجارية في مختلف أنحاء الدولة إلى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة «smaea.ae» للتسجيل والتعرف على تفاصيل الفئات الرئيسية ومعايير التقييم والجوائز المخصصة لكل منها، أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 76232 800.