385 تصريح إقامة مخيم شتوي مؤقت في دبا الفجيرة

شهدت مدينة دبا الفجيرة السياحية إقبالاً كبيراً من الزوار من مختلف أنحاء الدولة لنصب خيامهم وسط الطبيعية الجبلية، حيث تعتبر من الوجهات السياحية المهمة للمئات خلال فصل الشتاء لما تحمله من مقومات طبيعية.

وأشار المهندس حسن سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا الفجيرة لـ«البيان» إلى أن البلدية أصدرت حتى تاريخه حوالي 385 تصريح إقامة مخيم شتوي مؤقت في الأماكن المخصصة للمبيت، وذلك بعد استيفائهم للاشتراطات كافة والتي من شأنها المحافظة على الصحة العامة والسلامة البيئية والمظهر الحضاري للمنطقة.

وأشار اليماحي إلى ترحيبهم بالزوار في أي وقت من أوقات السنة، وحرصهم على تجهيز مناطق التخييم قبل دخول فصل الشتاء لاستقبال رواد المكان وزائري المنطقة، ليعيشوا أجواء شتوية مريحة وسط خدمات ومرافق تلبي حاجة الزوار، حيث أولت البلدية اهتماماً كبيراً بالنظافة العامة للمناطق السياحية، والقيام بحملات نظافة بشكل دوري لإزالة المخلفات الموجودة خلال فترة التخييم، حيث تم توفير عدد كبير من الحاويات موزعة على كافة المناطق السياحية حرصاً على إبقاء المكان نظيفاً طوال الموسم.

وركزت البلدية اهتمامها على منطقة دبا السياحية بوضع مكتب للطوارئ يعمل على مدار الساعة لاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى، والعمل وفق خطة شاملة لتعزيز الرقابة على عربات بيع المواد الغذائية في المواقع السياحية، حيث خصصوا عدداً من المراقبين الصحيين للسوق بقصد الإشراف والمتابعة المباشرة لجودة المأكولات والتأكد من تلبيتها للاشتراطات الصحية.