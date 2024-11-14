9346 من «أصحاب الهمم» استخدموا مرافق بلدية دبي خلال 9 أشهر

بلغ عدد أصحاب الهمم الذين استخدموا خدمات بلدية دبي خصوصاً في الحدائق الكبرى والمرافق الترفيهية التي تشرف عليها حوالي 9346 شخصاً، مع إعفائهم من رسوم دخولها والتي بلغ مجموعها ما يقارب 249 ألف درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

وأولت بلدية دبي أهمية قصوى من أجل توفير خدمات عالمية المستوى لأصحاب الهمم، وضمان حصول كل أفراد المجتمع على فرص متساوية للنجاح في مدينة تلبّي احتياجات الجميع، ووفرت مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المتطورة الخاصة بهم، إضافة إلى تأكيد ريادتها في مجال التصميم الحضري والبنية التحتية، وهو ما يتماشى مع أهدافها الرامية إلى تعزيز جودة حياتهم في جميع أنحاء الإمارة.

وعززت البلدية تهيئة مبانيها ومرافقها ومراقبة تطبيق «كود دبي للبناء» الذي أطلقته في عام 2021 بما يتوافق مع متطلبات أصحاب الهمم بنسبة 61% من إجمالي207 من مبانيها.

خدمات

وأوضحت بلدية دبي أنها تقدم مجموعة واسعة من التسهيلات والخدمات الخاصة بأصحاب الهمم في مختلف المجالات، إذ يتجاوز عددها 30 خدمة مختلفة مربوطة في «بطاقة سند لأصحاب الهمم» التي تسهم في تحويل دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم وحماية حقوقهم، وذلك بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية ومن بينها بلدية دبي والشركات الخاصة.

وتتضمن الخدمات خصومات وتسهيلات وتقديمات تطال مجالات متنوعة في الحقول التقنية والمعرفية والترفيهية والتجارية والقانونية والبنية التحتية وخدمة المتعاملين والرعاية المنزلية وتخصيص كونترات توفر لهم مميزات خاصة لاستقبال طلباتهم واستفساراتهم، إضافة إلى التسهيلات والامتيازات المقدمة للشركات المملوكة من قبلهم.

وأضافت: تواصل البلدية تأهيل الحدائق العامة لملاءمة أصحاب الهمم حسب كود دبي للبناء والقوائم التدقيقية الخاصة بـ«فريق وصول» من بلدية دبي، في حين توفر خدمة الكراسي المتحركة مجاناً من أجل ضمان تنقل أصحاب الهمم في الأماكن العامة، مع الأخذ في الاعتبار أن المناطق المخصصة للعب الأطفال هي مؤهلة بدورها لخدمة أصحاب الهمم.

وجهزت بلدية دبي منصة بحرية مع مسارات للوصول للشواطئ بطول 73 متراً مخصصة لأصحاب الهمم في شاطئ الجميرا 2. وتتميز هذه المنصة بتوفير مسارات سباحة مخصصة ومزايا عديدة لضمان خوض تجربة آمنة وممتعة، وهو ما يضع معايير جديدة لإمكانية الوصول إلى الشاطئ.

كما وفرت البلدية بالإضافة إلى المنصة البحرية مناطق مخصصة للاستحمام ومرافق لتبديل الملابس مصممة لخدمة أصحاب الهمم، وهو ما يضمن لهم الراحة والخصوصية أثناء الاستمتاع بتمضية الوقت على الشاطئ. كما وتمّ تجهيز شاطئ الممزر بكراسي سباحة خاصة تمكن أصحاب الهمم من الوصول إلى البحر بأمان والاستمتاع بالمياه.

ويتم توفير خدمات هذه الكراسي مجاناً، وهو ما يضمن عدم استبعاد أي شخص من خوض تجارب السباحة في المدينة. وحرصت البلدية أيضاً على توفير مسارات تسهل الوصول إلى المناطق الشاطئية، بالإضافة إلى أسرّة شاطئ مصممة خصيصاً لأصحاب الهمم، وهو ما يسمح بخوض تجربة شاطئية مريحة وشاملة.

ويبلغ عدد الموظفين من أصحاب الهمم في بلدية دبي 88 شخصاً يعملون ضمن صفوفها، تجسيداً لرؤية المدينة لتكون نموذجاً عالمياً للاستدامة والابتكار والتكامل، وتوفر لجميع السكان والزوار بيئة معيشية عالمية المستوى.

وأوضحت البلدية أنها تقوم وفقاً لمهامها بترخيص المباني الجديدة وبما يتطابق مع متطلبات معايير كود دبي للبناء بنسبة 100% للسنة الخامسة على التوالي وبنسبة 40.46% زيادة في المباني المؤهلة وفق متطلبات الكود في إمارة دبي.