«الخارجية» وجامعة الإمارات تطلقان مبادرة «الكرنفال الأكاديمي»

أطلقت وزارة الخارجية وجامعة الإمارات العربية المتحدة، في الحرم الجامعي بمنطقة العين مبادرة «الكرنفال الأكاديمي» وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.

وبمشاركة فاعلة من عدد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية في الدولة، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور الجامعات والمؤسسات الرائدة في دعم الأمن المائي والاستدامة البيئية من خلال التعليم والبحث والتعاون المؤسسي.

وقال معالي زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات خلال الحفل الرسمي لإطلاق المبادرة: «يجسد الكرنفال الأكاديمي مدى التزام الجامعات بدورها الوطني والدولي في بناء مستقبل أكثر استدامة.

كما أن إدارة موارد المياه لم تعد مجرد قضية تقنية، بل أصبحت أولوية استراتيجية تمس الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية في آن واحد».

وأضاف معاليه: «كما تمثل المبادرة منصة حيوية تجمع مؤسسات التعليم الوطنية لعرض مشاريعها الاستراتيجية المرتبطة بملف المياه، وذلك تمهيداً لمشاركتها في مؤتمر الأمم المتحدة القادم الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال».

من جانبها، أكدت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشار بوزارة الخارجية، في كلمتها على أن دولة الإمارات قد وضعت قضايا المياه والطاقة والاستدامة في أعلى أولوياتها، لا سيما أن المياه تمس كل جوانب الحياة.

حيث تأتي استضافة الدولة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه في العام 2026 بالشراكة مع جمهورية السنغال لتؤكد على موقف الدولة والقيادة الرشيدة الراسخ حول قضية المياه.