«الوطني للأرصاد» 34.5 درجة مئوية معدل الحرارة لشهر يونيو

قال المركز الوطني للأرصاد إن معدل درجة الحرارة المتوقعة، لشهر يونيو الجاري، سيكون 34.5 درجة مئوية.وأوضح المركز أن التوقعات لشهر يونيو، تشير إلى أن معدل سقوط الأمطار سوف يكون حول وأقل من المعدل بواقع 2.7 ملم.

لافتاً إلى أن معدل الرطوبة النسبية في الهواء سيكون منخفضاً قليلاً خلال هذا الشهر، حيث تبلغ نسبة الرطوبة العظمى 70 %، وبالتالي تقل فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف.

ووفقاً للإحصاءات المناخية لشهر يونيو والتي نشرها المركز الوطني للإرصاد عبر نافذته على موقع التواصل الاجتماعي «X»، فإن أعلى كمية أمطار مسجلة في هذا الشهر كانت في عام 2007، وتحديداً في منطقة «وتييد»، بواقع 44.0 ملم، بينما شهد شهر يونيو عام 2010، تسجيل أعلى درجة حرارة، وذلك في منطقة «الياسات» التي سجلت 52 درجة مئوية.

وبحسب الإحصائيات، فقد شهد العام 2004 تسجيل أقل درجة حرارة خلال شهر يونيو بواقع 14.1 درجة مئوية وذلك في منطقة «ركنه»، في الوقت الذي شهد فيه شهر يونيو من عام 2021 تسجيل أكبر عدد لمرات تكرار الضباب، بواقع 12 يوماً للضباب الكثيف، و6 أيام للضباب الخفيف.

أما بخصوص أعلى سنة شهدت تكرراً لحدوث الغبار، فقد سجلت منطقة مطار زايد الدولي في عام 2008، تكراراً لحدوث الغبار بواقع 10 مرات.