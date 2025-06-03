خطة شاملة لبلدية الفجيرة لضمان سلامة الجمهور خلال العيد

أعلنت بلدية الفجيرة عن إتمام استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك 2025، عبر خطة شاملة ومتكاملة، تهدف إلى تقديم خدمات مثالية، وإسعاد الجمهور الكريم خلال أيام العيد السعيد، من خلال تعزيز كفاءة الأقسام.

ورفع الجاهزية والاستعداد اللازم، وكشف المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة، تقرر فتح سوق السمك في يوم عرفة ويوم العيد، بدءاً من الساعة الخامسة مساءً، التي تأتي في سبيل حماية الناس من مخاطر الإجهاد الحراري.

وأكد الأفخم حرص البلدية على تكثيف عمل الفرق في مختلف الأقسام والإدارات المختصة، وفق خطة وآلية عمل شاملة ومنظمة، تشمل تجهيز المقاصب، وتنفيذ زيارات تفتيشية مكثفة على المنشآت الغذائية والصحية والأسواق المركزية، إلى جانب التركيز على صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، لضمان الالتزام بكافة الاشتراطات والمعايير الصحية وسلامة الأغذية، والحد من أي استغلال موسمي، أو رفع غير مبرر للأسعار.

وأشار الأفخم إلى أن جميع مقاصب الفجيرة، أجرت عمليات صيانة شاملة للأجهزة والمعدات، وتم توفير كافة المستلزمات الضرورية، وتحديث صالات الذبح، بهدف رفع الطاقة الاستيعابية، وتحقيق مرونة أكبر في تقديم الخدمة، مع التأكيد على سلامة الذبائح، ومنع الذبح العشوائي خارج المقاصب، بالتعاون مع الجمعيات الخيرية في عملية استقبال وذبح الأضاحي.

ولفت إلى أن الطاقة الاستيعابية لمقصب الفجيرة، تمكنه من استقبال 5000 أضحية يومياً، بينما تستوعب المقاصب الأخرى، مثل مقصب الطويين، مسافي، وقدفع، ما يصل إلى 1000 أضحية يومياً.

حيث ستبدأ خدمة الذبح في أول أيام العيد مباشرة، بعد صلاة العيد، وحتى الانتهاء من جميع الأضاحي، بينما سيكون العمل في اليوم الثاني من الساعة السادسة صباحاً حتى العاشرة مساءً.

جولات

وأوضح أن قسم حماية المستهلك، نفذ حوالي 673 جولة تفتيشية، شملت السوق المركزي، الملاحم، محلات الخضراوات، سوق الماشية، الصالونات، محلات التخفيضات ومنافذ البيع.

كما أوضح أن قسم الرقابة الصحية قامت بتنفيذ 2962 زيارة تفتيشية على منشآت غذائية وصحية، ضمن 900 حملة جماعية.

وأضاف أن البلدية قامت بتزيين شوارع الإمارة وضواحيها بزينة العيد المبهجة، والتي شملت الأضواء التزيينية، والمجسمات الجمالية المستوحاة من روح العيد، لتضفي على المدينة طابعاً جمالياً خاصاً، يعزز من شعور الفرح لدى السكان والزوار، ويواكب مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.