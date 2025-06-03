بلدية عجمان تستكمل استعداداتها لاستقبال العيد

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن جاهزيتها التامة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدة استمرار تقديم خدماتها عبر القنوات الذكية، في إطار جهودها الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتمكين المتعاملين من إنجاز معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان.

وأكدت الدائرة أن المقاصب في الإمارة قد تم تجهيزها بالكامل، مع توفير كوادر طبية متخصصة لفحص الأضاحي قبل الذبح وبعده وفق المعايير العالمية، لضمان سلامتها وخلوها من الأمراض.

وسيفتح المقصب المركزي أبوابه للجمهور في يوم عرفة من الساعة السابعة و30 دقيقة صباحاً حتى الثالثة عصراً، ويستمر العمل في أول أيام العيد بعد صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة حتى الساعة الرابعة عصراً، في حين سيتواصل العمل خلال أيام العيد من الساعة السابعة صباحاً حتى الرابعة عصراً، حيث تم توفير الكوادر الفنية والعمالة المدربة، إلى جانب التأكد من جاهزية المعدات لاستيعاب مختلف أنواع الأضاحي.

وأوضحت الدائرة أن مقصب مصفوت سيعمل على فترتين من يوم عرفة حتى ثالث أيام العيد، حيث تبدأ الفترة الصباحية من السابعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً، والمسائية في يوم عرفة من الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً، في حين يتواصل العمل خلال الفترة المسائية من الثالثة عصراً حتى السابعة مساءً، أما مقصب المنامة، فسيعمل طيلة أيام العيد من السادسة و30 دقيقة حتى الرابعة عصراً.

ودعت الدائرة الجمهور إلى الالتزام بذبح الأضاحي في المقاصب الرسمية وعدم التعامل مع القصابين المتجولين، مؤكدة أن إدارة الرقابة والتفتيش ستقوم بمصادرة الأضاحي المذبوحة خارج النطاق القانوني وتحرير مخالفات بحق المخالفين، داعية للإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الرقم 80070.

وأكدت الدائرة جهوزية الشحنات الواردة إلى سوق المواشي والتزامها بمعايير السلامة، مشيرة إلى أن فرق التفتيش تواصل مهامها لمتابعة الوضع الصحي للحيوانات والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وضمن استعداداتها للعيد، أعدت الدائرة خطة شاملة لتنفيذ حملات تفتيش ورقابة مكثفة على المنشآت الغذائية والصحية وصالونات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية التي تشهد إقبالاً كبيراً خلال الأعياد، لضمان الالتزام بالمعايير الصحية.

حيث تعمل فرق التفتيش على مدار الساعة، مشيرة إلى أن مكتب التجارة الغذائية يواصل التنسيق مع دائرة الميناء والجمارك لضمان فحص الحاويات الغذائية وإتمام الإفراج عنها، كما يستمر العمل على استقبال تحويل الشحنات الغذائية لشركات عجمان عبر نظام «زاد» الاتحادي، مع تنظيم جداول تفتيش دقيقة لها.

وأعلنت الدائرة عن إعفاء المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الأضحى من 5 إلى 8 يونيو، على أن تُستأنف الرسوم في 9 يونيو 2025، كما قامت بتزيين شوارع الإمارة وميادينها بما يقارب 1050 لوحة مضيئة وعبارات تهنئة تعكس أجواء العيد.

وكشفت إدارة الزراعة والحدائق العامة أن الحدائق والمرافق العامة ستكون مفتوحة من الرابعة و30 دقيقة عصراً حتى الحادية عشرة مساءً، في حين تستقبل حديقة الراشدية زوارها من الثالثة عصراً حتى 12 صباحاً. وتهنئ الدائرة السكان والزوار بحلول عيد الأضحى المبارك، متمنية للجميع إجازة سعيدة وأوقاتاً ممتعة.