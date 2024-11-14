700 مبيد مسموح بتداولها في أسواق الإمارات

حدّثت وزارة التغير المناخي والبيئة قائمة المبيدات المسموح بتداولها داخل الدولة للقضاء على آفات الصحة العامة والآفات الزراعية، وبلغ عدد الأنواع المسموح بتداولها في منافذ البيع قرابة 700 مبيد، منها 260 مبيداً لآفات الصحة العامة و440 مبيداً للآفات الزراعية، محددة الكميات والجهات والمؤسسات المرخص لها ببيع المبيدات.

وضمت القائمة المحدثة تفاصيل لمبيدات آفات الصحة العامة ومبيدات الآفات الزراعية والشركات المستوردة لها في الدولة، وتفاصيل بيانات المبيد، ومنها: الاسم التجاري الخاص به، والذي لا يمكن أن يتكرر لمبيد آخر، واسم المادة الفعالة المكونة للمبيد ونسبتها وتركيزها، إضافة إلى رقم التسجيل المحلي، وهو رقم شهادة تسجيل المبيد، وتصنيفه، سواء كان مقيداً أم غير مقيد، وتاريخ انتهاء شهادة التسجيل التي أصدرتها الوزارة وبيانات حجم العبوة ومقاسها.

وبحسب الوزارة فإن استيراد المبيدات وتداولها في أسواق الدولة يتم وفق منظومة متكاملة تحتكم لعدد من الاشتراطات، يأتي في مقدمتها أن يكون المبيد المطلوب استيراده مسجلاً لصالح الشركة المستوردة لدى الوزارة، وعند عدم الالتزام باشتراطات الاستيراد تُرفض الإرسالية وفقاً للإجراءات الواردة في التشريعات المنظمة لذلك.