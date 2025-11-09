«الأسرة».. برنامج يعزز الثقافة المالية للشباب المقبلين على الزواج في الفجيرة

نظّم مجلس الفجيرة للشباب، بالتعاون مع لجنة العرس الجماعي بالفجيرة، برنامجاً توعوياً بعنوان «الأسرة»، يهدف إلى تمكين الشباب المقبلين على الزواج من اكتساب مهارات الإدارة المالية السليمة، لضمان حياة زوجية مستقرة ومستدامة.

أقيمت الورشة ضمن البرنامج، وقدمتها المستشارة آمال العبدولي، التي تناولت برؤى عميقة القضايا المالية، التي تواجه الأسر الحديثة، متطرقة إلى مجموعة من المحاور الحيوية، التي تمس الحياة الزوجية، وفي مقدمتها «التخطيط المالي الذكي»، وأهمية وضع خطة مالية شاملة، تساعد الأسر على تحقيق أهدافها المالية بأمان وكفاءة.

وسلطت العبدولي الضوء على أهمية بناء ثقافة الادخار وأثرها الإيجابي على مستقبل الأسرة وقدرتها على مواجهة الأزمات، كما استعرضت طرق تنظيم المصروفات اليومية والأساليب الفعّالة للتحكم في النفقات وتجنب الاستدانة، وتطرقت إلى كيفية إعداد ميزانية شهرية متوازنة تضمن الاستقرار المالي للأسرة، موضحة أبرز الأخطاء المالية، التي قد يقع فيها الأزواج الجدد، ومقدمة نصائح عملية لتجنبها، وضمان استقرار مالي مستدام.

وأكد عبيد راشد اليماحي، رئيس لجنة العرس الجماعي في الفجيرة، أن تعزيز الثقافة المالية بين الشباب المقبلين على الزواج يعد خطوة أساسية نحو بناء مجتمع متماسك قادر على مواجهة التحديات المستقبلية بأسس مالية قوية وأسر مستقرة.

وأشار إلى أن المشاركة في العرس الجماعي لا تقتصر على تجديد الروابط الاجتماعية، بل تعكس أيضاً روح الوحدة والتلاحم المجتمعي تحت ظل القيادة الرشيدة، التي تولي اهتماماً كبيراً بالجوانب الاجتماعية والمالية، التي تمس حياة الشباب والأسرة.

من جانبه، أكد فايز سعيد اليماحي، رئيس مجلس الفجيرة للشباب التابع للمؤسسة الاتحادية للشباب، أن المجلس يواصل تنفيذ مبادرات نوعية تلامس احتياجات الشباب وتدعم مسيرتهم نحو حياة متوازنة ومستدامة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تمكين الشباب. وأوضح أن الثقافة المالية تعدّ من أهم المهارات التي يحتاج إليها الشباب لبناء أسر مستقرة.

ويعد العرس الجماعي بالفجيرة تجسيداً حقيقياً للروح المجتمعية الأصيلة، إذ يواصل مسيرة رائدة تمتدّ لأكثر من 27 عاماً في دعم الشباب المقبلين على الزواج.