«المتحف الزراعي».. مسيرة رائدة من الأفلاج إلى الابتكار التكنولوجي

يُجسد المتحف الزراعي الوطني الذي أطلقته وزارة التغير المناخي والبيئة، خلال تنظيم المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي في منطقة العين، مدى حرص الإمارات على تكريم تراثها والتزامها بتبني الابتكار التكنولوجي، وذلك من خلال استعراض مسيرة التحول المذهلة من أنظمة الأفلاج القديمة للري إلى الزراعة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما يبرز المتحف الأثر المهم الذي يحققه التكامل بين المعارف التقليدية والتكنولوجيا الحديثة لضمان الأمن الغذائي والاستدامة الاقتصادية.

وقالت ليلى أحمد الظاهري، باحثة في التنمية الزراعية في وزارة التغير المناخي والبيئة لـ «البيان»: «تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة لبناء قطاع زراعي مستدام في إطار مساعيها لتعزيز أمنها الغذائي وضمان ازدهارها الاقتصادي، وفي قلب هذا التحول، تكمن قصة ملهمة تمتد لقرون، وتبدأ من ممارسات الزراعة الصحراوية القديمة لتصل إلى التقنيات الزراعية المتطورة، وقد وجدت هذه الرحلة المتميزة المنصة المثلى لسردها في المتحف الزراعي الوطني، الذي تم الكشف عنه خلال المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي 2025».

وأضافت: «يركز المتحف الزراعي الوطني على تقنيات الزراعة الحديثة من خلال تسليط الضوء على أنظمة الزراعة المائية والعمودية، إلى جانب استعراض الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والآليات الزراعية ذاتية القيادة، وممارسات الزراعة المتجددة. ومن أبرز هذه المعروضات روبوت زراعة البذور المبتكر، الذي يقدم مثالاً عن ثورة الأتمتة التي تُحدث نقلة نوعية في قطاع الزراعة».

منصة

وأشارت إلى أن المتحف يوفر منصة شاملة تستعرض مسيرة قطاع الزراعة في دولة الإمارات، بدءاً من الخبرات والممارسات الزراعية التقليدية وصولاً إلى ابتكارات الزراعة المستقبلية.

رحلة

ويخوض الزوار رحلة غامرة تكشف لهم محطات تطور الزراعة الإماراتية من الأساليب المُجربة إلى التقنيات الثورية، وتلهمهم أيضاً بقدرة الدول على تحويل تحدياتها إلى فرص من خلال الابتكار والاستدامة واحترام التراث الثقافي، كما يضيء المتحف على الأدوات الزراعية المبتكرة التي طورتها المجتمعات الإماراتية القديمة منذ القدم وحتى اليوم.

ويوفر المتحف عروضاً فخارية حية؛ تُعرّف الزوار على تقاليد قديمة اعتاد الحرفيون المحليون في السابق، في مناطق الواحات مثل العين وليوا، على صنع أواني من الطين المحلي لتخزين وحفظ المياه والبذور والمحاصيل.

ويحفل قسم المستقبل في المتحف بتقنيات زراعية متطورة تبهر الزوار، بما في ذلك تقنية الري بطائرات الدرون (المسيرات)، ومسيرات التصوير الحراري التي تُستخدم لرصد إجهاد النباتات من خلال أنماط حرارية لا تُرى بالعين المجردة، ما يُمكّن المزارعين من الاستجابة بسرعة لمخاطر الجفاف أو الأمراض أو الأعطال في المعدات قبل تضرر محاصيلهم.