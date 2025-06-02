«بناء القدرات» تعزز أداء المنشآت الصناعية بالفجيرة

كشف المهندس علي قاسم، المدير العام لمؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية عن إطلاق المؤسسة «مبادرة بناء القدرات التشاركي»، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية، لتعزيز كفاءة أداء الكوادر العاملة في المنشآت التعدينية والمصانع بالإمارة، حيث تعد المبادرة إحدى أهم توصيات ملتقى الفجيرة الدولي للتعدين في الدورة التاسعة.

جاء ذلك خلال الجلسة التعريفية، التي عقدتها اللجنة المنظمة والمتمثلة بإدارة الموارد البشرية في المؤسسة، بحضور المهندس علي قاسم المدير العام للمؤسسة، والمهندس خالد الحوسني، مدير إدارة الجيولوجيا والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، وممثلي المنشآت التعدينية في الإمارة والعاملين فيها.

وأشار المهندس علي قاسم إلى أن المبادرة تأتي ضمن سلسلة من البرامج، التي تحرص المؤسسة على تنفيذها لتمكين الكوادر بالمهارات اللازمة لدراسة الممارسات البيئية والفنية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية في التدريب التعديني.