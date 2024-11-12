إشادة بمعاملة الخليجيين كمواطنين<b> في ممارسة الأنشطة الاقتصادية بالإمارات</b>

أشاد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز العمل الخليجي المشترك، وحرص سموه على تحقيق تطلعات شعوب دول المجلس للمضي قدماً في مسيرة التعاون والتكامل.

وأكدوا أن اصدار صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، للمرسوم بقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2024، بشأن ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية والمهن في الدولة، يأتي في إطار دعم وتعزيز العلاقات الخليجية الأخوية، سعياً لكل ما يحقق النمو والازدهار لدول الخليج وشعوبها.

جاء ذلك في كلمته اليوم (الثلاثاء) خلال استضافة الدولة الاجتماع الدوري الثامن عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يترأسه معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، والاجتماع التاسع عشر للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية بدول مجلس التعاون.

ويأتي الاجتماع المقام بفندق قصر الإمارات بأبوظبي انطلاقاً من الأهداف والغايات التي قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولمواصلة ما أنجزه هذا الاجتماع الدوري خلال السنوات الماضية، بما يعكس الدور الحيوي الذي تقوم به المؤسسات التشريعية، وما تساهم به الدبلوماسية البرلمانية، من دعم توجهات دولنا في طرح القضايا ذات الأولوية في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية.