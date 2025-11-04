مشاركة نسائية كبيرة في الموسم السادس لـ«إمارات الأمان»

شهد اليوم الأول من فعاليات الموسم السادس لـ«إمارات الأمان» حضوراً نسائياً لافتاً من القطاعين الحكومي والخاص، في مشهد يعكس تنامي مشاركة المرأة في المبادرات الهادفة إلى تعزيز ثقافة الأمن والسلامة في المجتمع.

وقالت ميساء مرزوق، من إدارة أمن المواصلات في القيادة العامة لشرطة دبي، إن مشاركة العنصر النسائي في «إمارات الأمان» في إطار تشجيع المرأة على الانخراط في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أن مثل هذه التحديات البدنية والذهنية تسهم في تطوير المهارات وتعزيز روح العمل الجماعي والقدرة على اتخاذ القرار في المواقف الميدانية.

وأكدت الملازم مريم ثاني حرصها على المشاركة في هذا الموسم كما في المواسم السابقة، لما تمثله الفعالية من فرصة لإبراز كفاءة المرأة في مجالات الأمن والسلامة، مشددة على أهمية استمرار هذه المبادرات في دعم حضور المرأة وتعزيز دورها في الميدان الأمني.

ومن هيئة دبي للثقافة تشارك أربع سيدات في التحديات التي تختتم فعالياتها غداً، وقالت فاطمة عبدالله إن المشاركة في هذه التحديات تمثل تجربة ثرية تعكس روح الفريق وتغرس في المشاركين مفاهيم العمل الجماعي والثقة بالنفس، مؤكدة أن وجود العنصر النسائي في مثل هذه المنافسات يجسد دعم القيادة للمرأة وتمكينها في مختلف المجالات.

وحول ملامح الدورة الحالية أفادت سالي الشيخ من مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية «سيرا» أن الموسم السادس من «إمارات الأمان» يشهد توسعاً نوعياً من حيث حجم المشاركة والدعم، حيث تجاوز عدد الرعاة هذا العام عشرين راعياً، في حين ارتفع عدد الشركاء الاستراتيجيين من ثلاثة في الدورة الماضية إلى عشرين جهة داعمة، ما يعكس ثقة المؤسسات الوطنية في رسالة المبادرة ودورها المتنامي في تعزيز مفهوم الأمن بوصفه أسلوب حياة.

وأضافت أن من المتوقع أن يشهد هذا الموسم زيادة في عدد المشاركين بنسبة تصل إلى 20% مقارنة بالعام الماضي، الذي استقطب نحو 4500 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، مؤكدة أن هذا الإقبال المتزايد يعكس المكانة التي باتت تحتلها «إمارات الأمان» باعتبارها منصة وطنية جامعة تجمع بين المنافسة الإيجابية وروح المسؤولية المجتمعية.

وبينت أن اختيار الثالث من نوفمبر لانطلاق الفعالية جاء تأكيداً على الاحتفاء بأحد أهم مكتسبات الوطن والمتمثلة في «الأمن والأمان»، مشيرة إلى أن مبادرة «إمارات الأمان» تسلط الضوء على قطاع الأمن الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في منظومة الأمن الوطنية، إذ يضم أكثر من 55 ألف حارس أمن في إمارة دبي وحدها، إلى جانب مديري الأمن والمهندسين العاملين في هذا المجال الحيوي.

وأوضحت أن الهدف منذ انطلاق الموسم الأول تمثل في دمج القطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى الشركات والجمهور العام، لإتاحة مساحة أوسع للتفاعل والتبادل المعرفي وإبراز الجهود المشتركة في نشر الوعي وثقافة الوقاية.

وأكدت أن إدراج فئات جديدة هذا العام، تشمل «حماة المجتمع» المخصصة للجهات الأمنية الحكومية والخاصة، و«قادة المجتمع» للجهات الداعمة للمبادرات الوطنية، و«روح المجتمع» التي تضم السيدات والشباب من عمر 16 إلى 20 عاماً إلى جانب الجمهور العام، يأتي متناغماً مع عام المجتمع، ويعزز شمولية المشاركة.