«نسائية دبي» تطلق مبادرات مبتكرة لتمكين أجيال المستقبل

تواصل جمعية النهضة النسائية بدبي، من خلال إدارة أجيال المستقبل، إطلاق مبادرات نوعية، تهدف إلى تمكين الشباب والفتيات، وتعزيز مهاراتهم في عدة مجالات اجتماعية وثقافية، وأيضاً في مجال ريادة الأعمال والتقنيات الحديثة، واستكشاف آفاق التقنيات الحديثة، في إطار رؤية استراتيجية، تعزز الاستقرار الأسري، وتسهم في تنمية المجتمع وبناء مستقبل أكثر إشراقاً، انسجاماً مع أهداف الجمعية في دعم التنمية المجتمعية، وبناء جيل واعد.

وأوضحت خولة المطروشي، مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل، أن الإدارة أطلقت حزمة من الفعاليات المتنوعة تماشياً مع إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع «ودعماً لأهداف أجندة دبي الاجتماعية 33» تحت شعار «الأسرة أساس الوطن»، والتي تسعى إلى تكوين أسر مستقرة وتهيئة أجيال واثقة بقدراتها، متمسكة بهويتها وجاهزة للمستقبل.

وحول أبرز المبادرات أفادت المطروشي بأن مبادرة «الإذاعة الصوتية» تهدف إلى تعزيز مهارات صناع المحتوى من الجنسين، للارتقاء بمحتواهم وتوجيههم نحو إعداد محتوى هادف يفيد المجتمع والوطن، وأن الإدارة أطلقت مبادرة «وصل»، وهي عبارة عن ورش تشكل حلقة وصل بين الأمهات وأبنائهن، وتتيح لهن التعرف على صفاتهم، والاستماع إلى آرائهم بغرض تعزيز التواصل فيما بينهم، وخلق أجواء ودية، وفتح جسور للحوارات البناءة.

وأضافت أن الإدارة نظمت أيضاً مهرجان النهضة الاستثماري الوطني «ريتش» تحت شعار «شباب اليوم للغد»، لتمكين رواد الأعمال الشباب، من خلال توفير بيئة استثمارية حيوية، وعرض مشاريعهم على الجمهور والشركاء، بالإضافة إلى ورش عمل تعليمية وتفاعلية، شارك فيها 180 مشاركاً.

كما نظمت الجمعية برنامج «تطوع واعمل» مدته 3 أشهر، واستقطبت 50 خريجاً وخريجة ممن لم يلتحقوا بعمل للتطوع في المؤسسات الحكومية والخاصة، بغرض تعزيز خبراتهم ومهاراتهم التدريبية، حيث تم توظيف 15 منهم في هذه المؤسسات، التي تطوعوا فيها.

وأشارت إلى أن مبادرة «خبرة» تهدف إلى دعم الفتيات عبر تسليحهن بالخبرات والمهارات اللازمة لسوق العمل، أما مبادرة «إنجاز» فهي تهدف إلى دعم خريجات برنامج إنجاز، الذي تنفذه جامعة الوصل بدبي، بالتعاون مع كليات التقنية العليا من خلال توظيفهن في الجمعية.

ظواهر دخيلة

كما طرحت الجمعية أيضاً مبادرات تستقطب الأمهات، للتعرف على التحديات التي تواجههن في تربية الأبناء والتعامل مع أفراد الأسرة ومدرسة الأبناء، والوقوف على مقترحاتهن وبحث تطبيقها من خلال إطلاق ورش ومبادرات لتحسين جودة حياة الأسرة.

وأفادت مديرة إدارة فعاليات أجيال المستقبل أن هذه الورش تهدف إلى توعية الأمهات والأبناء بكيفية التصدي للظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا مثل التحرش والتنمر في المدارس.

وحول «ظواهر وحلول» أوضحت أنها مبادرة خاصة بطلبة المدارس، لتعزيز الإيجابية عبر تنظيم جلسات تناقش اهتمامهم وتحدياتهم، وتدرس مقترحاتهم.

وقالت: إن الإدارة لم تغفل إطلاق برامج علاجية لامنهجية، للطلبة والأطفال الذين تعرضوا لمواقف أثرت على نفسيتهم مثل برنامج «مخطط ايشكاوا هيكل السمكة»، لمساعدتهم وتدريبهم على العلاج النفسي الذاتي، كما تنظم باستمرار مبادرات مثل «تهادوا تحابوا»، لتعزيز التواصل بين طلبة المدارس، وتقوية العلاقات والروابط المجتمعية.

مجالات تطوعية

وأشارت إلى مبادرة «صناعة الأجيال»، التي تستهدف طالبات مرحلة الثانوية، وتشمل إلحاقهن بمجالات تطوعية وتدريبية وتعلمهن مهارات أساسية للتأهيل لسوق العمل.

أما مبادرة «إبداع جيل»، التي نظمتها الجمعية، بالتعاون مع أكاديمية الشبكة التقنية، لتدريب الشباب والفتيات على صيانة السيارات، فتهدف إلى تأهيلهم لمهن مستقبلية، وتعزيز ثقافة العمل اليدوي والتقني بينهم.