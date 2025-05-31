3348 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية في عجمان

كشفت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان عن تنفيذ 3348 زيارة تفتيشية على المنشآت الغذائية والصحية في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة.

وفي إطار خطتها الرقابية الشاملة لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية واللوائح المعتمدة، بما يتماشى مع رؤية عجمان 2030 الهادفة إلى تعزيز الممارسات الصحية ورفاهية المجتمع.

وأوضح الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، أن فرق التفتيش المؤهلة تُنفّذ خطة رقابية متكاملة تغطي كافة المنشآت ذات العلاقة بالسلامة الغذائية، لضمان تطبيق أعلى المعايير الصحية، مشيراً إلى أن الجولات تتم بشكل مستمر وعلى مدار الساعة لضمان رقابة فعالة ومستمرة على مختلف القطاعات المعنية.

وأشار إلى أن الجولات التفتيشية شملت المطاعم، المطابخ الشعبية، مصانع الأغذية، منافذ البيع بالتجزئة، الصالونات الرجالية والنسائية، والمقاهي، إلى جانب الأسواق المركزية.

حيث تعتمد الفرق الميدانية على أنظمة تفتيش ذكية وتقنيات حديثة في رصد المخالفات، مع جمع عينات غذائية دورية من الأسواق والعروض الترويجية للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات واللوائح الفنية المعتمدة.

وأكد أن مستوى الامتثال من قبل المنشآت كان إيجابياً، مثمناً التزامها بمعايير الصحة والسلامة وتفاعلها مع الإرشادات والتعليمات المقدّمة من الدائرة.