408 آلاف مستفيد من مشاريع «خيرية الفجيرة» منذ بداية 2025

استعرض مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، خلال اجتماعه أمس، برئاسة معالي سعيد الرقباني، رئيس مجلس الإدارة بمقر الجمعية، مشاريع ومبادرات الجمعية الجاري تنفيذها حتى نهاية عام 2025، ونتائج مؤشرات أداء فرق العمل.

وأشار الرقباني إلى الاطلاع على تقارير إنجازات المشاريع الخيرية والتنموية والتي تنفذها الجمعية منذ بداية العام الجاري، ليبلغ عدد المستفيدين أكثر من 408.440 مستفيداً، من الفئات المستحقة من الطلبة والأيتام والأرامل والأسر المنتجة وحفظ النعمة، وعلاج المرضى، وغيرها.

وتقدم معالي سعيد الرقباني في الاجتماع بالشكر للشركاء والداعمين للجمعية، لما قدّموه من دعم لصالح الفئات المستحقة مؤكداً أن ما حققته الجمعية من إنجازات بفضل من الله سبحانه وتعالى وثقة أصحاب الخير، معرباً عن عميق الشكر وبالغ التقدير باسم مجلس إدارة الجمعية لبنك دبي الإسلامي، مشيداً بالشراكة الاستراتيجية التي تربط الجمعية بالبنك، مؤكداً أن دعم البنك للمشاريع الخيرية في الجمعية استثمار حقيقي في مستقبل الأفراد والأسر المتعففة في مجتمعنا.