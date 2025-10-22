إطلاق منصة «غرس التعليمية» لتعزيز الأمن الغذائي

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منصة «غرس التعليمية»، إحدى أبرز مبادراتها الرقمية، وذلك ضمن مشاركتها في فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء. ويأتي إطلاق المنصة المتقدمة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتطوير منظومة التدريب والإرشاد الرقمي، ورفع كفاءة المتعاملين في ستة قطاعات حيوية، تشمل الزراعة، والثروة الحيوانية، والغذاء، والاستزراع السمكي، وتربية نحل العسل، والصحة الواحدة.

وتوفر «غرس التعليمية» بيئة معرفية متكاملة تجمع بين التدريب الإلكتروني، والإرشاد عن بُعد، والمحتوى التفاعلي، مدعومة بتقنيات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي، وروبوتات الدردشة التفاعلية، وأدوات لحساب الري وتقييم الجدوى الاقتصادية للمحاصيل الزراعية، ما يسهم في تحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز الاستدامة.

وتتوفر المنصة باللغتين العربية والإنجليزية في مرحلة الإطلاق، مع خطط مستقبلية لإضافة لغات أخرى، مثل الهندية والأوردو والمليالم، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المحتوى التعليمي، ودعم جهود الهيئة في نشر المعرفة وتعزيز التواصل على المستوى العالمي، وبناء مجتمع زراعي رقمي متكامل يربط بين المزارعين المحترفين والهواة.