حادث تصادم يؤدي إلى وفاة شاب إماراتي وإصابة أربعة آخرين

توفي شاب إماراتي يبلغ من العمر 20 عاماً، وأُصيب أربعة آخرون بإصابات ليست خطيرة، وذلك نتيجة حادث تصادم بين مركبتين وقع على طريق منطقة غوب بدبا الفجيرة، بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه.

وتفصيلًا ، أشار العميد صالح محمد الظنحاني مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة الفجيرة، بأنه ورد بلاغ لغرفة العمليات مساء "الاثنين" يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق غوب بدبا الفجيرة ، لافتًا إلى أن التحقيقات أشارت إلى أن الحادث وقع نتيجة دخول الطريق دون التأكد من خلوه من قبل المركبة ، ما أدى إلى التصادم ليسفر عن وفاة راكب مواطن يبلغ من العمر 20 عاماً في موقع الحادث، وإصابة أربعة آخرين بإصابات ليست خطيرة ، حيث تم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، كما تم نقل جثمان المتوفي إلى المستشفى ليتم تسليمه لذويه ، فيما تسلم المرور ملف الحادث لاستكمال الإجراءات القانونية.

وعليه دعت شرطة الفجيرة السائقين إلى ضرورة التأكد من خلو الطريق قبل دخوله، بما يعزز سلامتهم أثناء القيادة، وضرورة تخفيف السرعة عند الوصول إلى مدخل الطريق، واستخدام إشارات التنبيه الضوئية الجانبية، وإعطاء أولوية العبور للمركبات القادمة من الطريق الرئيسي.

وناشدت الشرطة سائقي المركبات بتوخي الحيطة والحذر، والتركيز أثناء قيادتهم لمركباتهم وعدم الانشغال بغير الطريق، خاصة في أوقات الذروة للفترتين الصباحية والمسائية، متمنين السلامة للجميع.