314.8 ألفاً عدد سكان الفجيرة 2024

أصدر مركز الفجيرة للإحصاء النسخة الـ 28 من الكتاب الإحصائي السنوي لإمارة الفجيرة لعام 2024، تضمن 15 باباً سجلت أرقاماً وبيانات إحصائية مهمة في الإمارة، حيث بلغ إجمالي عدد السكان 314.829 نسمة خلال منتصف العام 2024، منهم 205.397 ذكراً و109.432 أنثى.

وبين الكتاب ارتفاعات ملحوظة، حيث بلغ فيها الناتج المحلي الإجمالي بالفجيرة 29 مليار درهم خلال العام الماضي بعدما كان 27 مليار درهم لسنة 2023، كما ارتفعت قيمة التجارة عبر المنطقة الحرة إلى 10.446 ملايين درهم، بعدما كانت 9.616 ملايين درهم.

وقال الدكتور إبراهيم سعد مدير عام المركز، إن الكتاب رصد ارتفاعاً في عقود الزواج بالفجيرة بنسبة 9 % خلال عام 2024 مقارنة بالعام 2023، ليسجل 659 حالة زواج بعدما كانت 603 حالات، مما يعكس التوجه الإيجابي نحو الحياة الأسرية المستقرة، وارتفعت 6 % عقود زواج الإماراتي بإماراتية بواقع 487 عقد زواج، كما سجل الكتاب تراجعاً ملحوظاً في عدد شهادات الطلاق بنسبة 19 % بواقع 80 شهادة طلاق بعدما كانت 99 شهادة، مشيراً إلى أن ذلك يدل على زيادة الوعي بأهمية الاستقرار الأسري ووجود تكثيف ببرامج توعية ودعم للأزواج.

كما سجل مطار الفجيرة الدولي ارتفاعاً كبيراً في عدد الرحلات في العام الماضي بنسبة 66 % بواقع 22.848 ألف رحلة طيران خلال العام الماضي، بعدما كانت 13.745 ألف رحلة طيران، وذلك في ظل الطلب المتزايد على خيارات السفر الاقتصادي بالمطار، ما يمثّل خطوة استراتيجية مهمة في ظل مساعي المطار لتعزيز ربط الإمارة بالعالم.

وسجلت أعداد الفنادق والمنتجعات والشقق الفندقية ارتفاعاً بعدد 44 منشأة فندقية، بعدد نزلاء يصل إلى 759,891 نزيلاً، في ظل اهتمام حكومة الفجيرة بقطاع السياحة والضيافة، بتعزيز مكانة الإمارة على خريطة السياحة بالدولة.

وفي إنجاز بيئي يشكل خطوة نحو الاستدامة ذكر الكتاب انخفاضاً في كمية النفايات المجمعة بنسبة 6 % خلال العام الماضي، حيث بلغت 710.272 آلاف طن بعدما كانت 755.12 ألف طن، كما أشار إلى ارتفاع المساحة المزروعة بالإمارة إلى 41.672 دونماً، لتنعكس نتائجها الإيجابية على المزارعين والمجتمع المحلي، وذكر وجود 51 سداً تابعة لإمارة الفجيرة.