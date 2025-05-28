154 وفاة خلال 3 سنوات لعدم التزام الدراجات النارية و«التوصيل»

أظهرت بيانات وأرقام نشرتها وزارة الداخلية تسجيل إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وتحديداً من عام 2022 إلى 2024، وقوع 2230 حادثاً مرورياً مختلف الشدة، كانت الدراجات النارية، التي يتم امتلاكها للاستعمال الشخصي أو درجات توصيل الطلبات طرفاً فيه.

وبحسب تقرير قاعدة بيانات إحصاءات نظام المرور الاتحادي الموحد الشاملة والمفصلة على مستوى الدولة، فقد تسببت تلك الحوادث المرورية الناتجة عن عدم الالتزام بالقوانين المرورية، في وفاة 154 شخصاً على مستوى الدولة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة. ووفقاً للتقرير فقد شهد العام 2022 وقوع 605 حوادث لدراجات نارية، أسفرت عن وفاة 45 شخاصاً، بينما شهد العام 2023 تسجيل 783 حادثاً مرورياً، نتج عنها وفاة 42 شخصاً، في الوقت الذي سجلت فيه إدارات المرور والدوريات على مستوى الدولة وقوع 842 حادثاً مرورياً خلفت 67 حالة وفاة.

وحول أهم الأسباب الرئيسية، التي أدت إلى وقوع تلك الحوادث خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة فإن السرعة دون مراعاة ظروف الطريق تمثل أكثر الأسباب المؤدية إلى وقوع الحوادث المرورية للدراجات النارية، يليها الانحراف المفاجئ، وعدم الالتزام بخط الطريق، وعدم الإلمام بالقيادة، وعدم ترك مسافة كافية، وغيرها من الأسباب الأخرى.