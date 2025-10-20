«النبض السيبراني للمرأة والأسرة» مبادرة وطنية لتمكين الكوادر النسائية

أطلق الاتحاد النسائي العام، بالتعاون مع مجلس الأمن السيبراني، مبادرة «النبض السيبراني للمرأة والأسرة»، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز جودة الحياة الرقمية في المجتمع الإماراتي من خلال رفع الوعي السيبراني لدى المرأة والأسرة، وتمكين الكوادر النسائية من المشاركة الفاعلة في صياغة الخطاب السيبراني الوطني، وصولاً إلى 25 مليون مستفيد خلال خمس سنوات، تزامناً مع اليوبيل الذهبي لتأسيس الاتحاد النسائي العام.

وأكدت مريم المنصوري، مدير إدارة تقنية المعلومات بالإنابة في الاتحاد النسائي العام، أن المبادرة تسعى إلى تعزيز المسؤولية الرقمية عبر إعداد كوادر نسائية متخصصة قادرة على نقل المعارف التقنية إلى مختلف شرائح المجتمع، والمشاركة في بناء بيئة رقمية آمنة.

وأوضحت ميثاء الهرمودي، رئيسة وحدة التدريب والتطوير في الاتحاد، أن المبادرة تعمل على تأهيل المرأة للقيام بدور فاعل في التوعية الرقمية، ونشر ثقافة الاستخدام الإيجابي والمسؤول للتقنيات الحديثة، ما يعزز الأمن المجتمعي في الفضاء السيبراني.

أما أميرة العولقي، من مركز التطوير للإبداع والابتكار، فأكدت أن المشارِكات يتلقين تدريباً مكثفاً لمواجهة التهديدات السيبرانية المتسارعة، ونشر الوعي داخل الأسرة الإماراتية حول أهمية الأمن الرقمي، مشيدة بدعم «أم الإمارات» المستمر للمرأة في مختلف القطاعات.