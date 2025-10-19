60 % من استفسارات الجمهور تجيب عنها «بوتات» الدردشة الذكية

أكد تقرير أطلقه مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل، مواصلة دبي ترسيخ مكانتها العالمية مدينة رائدة في تبني أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية، عبر إدماج «بوتات» الدردشة الذكية في مختلف القطاعات الحكومية بهدف رفع كفاءة تقديم الخدمات وتعزيز رضا الجمهور.

وأوضح التقرير الذي جاء بعنوان «15 حالة تطبيقية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي» أن التقديرات تشير إلى أن استخدام بوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تساعد في أتمتة المهام الحكومية الروتينية وأن تتفاعل مع الجمهور والإجابة عن أكثر من 60 % من استفساراتهم الروتينية، وما يسهم في خفض التكاليف التشغيلية في الدوائر الحكومية بنسبة 35 %، مع تقليص الوقت اللازم لتقديم الخدمات بنسبة 25 %، ما يعكس تحسناً كبيراً في كفاءة تقديم الخدمة واستجابة الجهات الحكومية.

مخرجات البرنامج

وسلط الضوء على استخدامات واعدة للذكاء الاصطناعي تم اختيارها من بين 75 مشروعاً تجريبياً ضمن مخرجات البرنامج المتخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي أطلقته مسرعات دبي للمستقبل بالتعاون مع مركز دبي للذكاء الاصطناعي بهدف تطوير خدمات حكومية أكثر كفاءة ومرونة.

وبين التقرير أنه في إطار توجه إمارة دبي الاستراتيجي نحو التحول الرقمي، تم إطلاق سلسلة من المبادرات النوعية أبرزها منصة «دبي إيه آي» (Dubai.AI) التي جرى تطويرها بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، والتي تعد بمثابة مساعد رقمي شخصي يوفر إجابات فورية على استفسارات الجمهور في مختلف مجالات الحياة اليومية، ما يسهم في اختصار الوقت والجهد المبذولين في الوصول إلى الخدمات الحكومية.

أما بوابة «اسألنا» المتاحة عبر الموقع الرسمي لحكومة الإمارات، فهي منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي التوليدي لتوفير المعلومات وروابط النماذج الحكومية باللغتين العربية والإنجليزية، ما يعزز الشمول الرقمي ويوسع نطاق الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية.

وفي خطوة داعمة لهذا التوجه، طورت دبي منصة «دبي بالس» التي تحتوي على أكثر من 1,237 نظام بيانات مفتوحاً ومشتركاً من 70 مصدراً حكومياً، بهدف تسريع تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها بوتات الدردشة، بما يعزز من تكاملية الحلول الرقمية ويضمن الاستفادة القصوى من البيانات في تحسين الخدمة.

إحصائيات عالمية

وعلى الصعيد العالمي، يتوقع أن يشهد سوق بوتات الدردشة القائمة على الذكاء الاصطناعي نمواً كبيراً، من 6.4 مليارات دولار في عام 2023 إلى حوالي 66.6 مليار دولار في عام 2033، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 36.4%. كما أفاد تقرير لشركة Zendesk بأن بوتات الدردشة قادرة على الإجابة عن ما يصل إلى 80 % من استفسارات الجمهور الروتينية، مما يؤكد على جدوى استخدامها في القطاعات الحكومية.

تحديات متزايدة

وبين التقرير أن هذه الخطوات تأتي في وقت تواجه فيه الحكومات حول العالم تحديات متزايدة، تتمثل في ضغط الميزانيات، وارتفاع الطلب على الخدمات، والنمو السكاني، وتوقعات الأجيال الشابة بالحصول على خدمات رقمية مخصصة وسريعة. ورغم جهود التحول الرقمي، فإن متوسط الأخطاء في الوصول إلى الخدمات عبر المواقع الحكومية ما زال مرتفعاً عالمياً، حيث يبلغ حوالي 35.7 خطأ في كل موقع.

إلى جانب ذلك، أظهرت الإحصاءات أن رضا الجمهور عن خدمات القطاع الخاص يتفوق على الخدمات الحكومية بمعدل 2.5 مرة، وهو ما يحفز الجهات الحكومية على تسريع تبني حلول تكنولوجية جديدة قادرة على تحسين تجربة المستخدم بشكل جذري.



