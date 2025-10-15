«الهلال الأحمر» تطلق مبادرة «تبرعك من بيتك»

أعلنت هيئة الهلال الأحمر عن إطلاق خدمة ومبادرة مجتمعية مبتكرة تحت عنوان «تبرعك من بيتك»، في خطوة تعكس التزام الهيئة بتعزيز العمل الإنساني، وتسهيل سبل الخير على المواطنين والمقيمين.

وأوضحت الهيئة أن الخدمة التي يتم تنفيذها حالياً عبر مركز الهيئة في إمارة رأس الخيمة تهدف إلى تسهيل عملية التبرع المادي والعيني دون أن يضطر المتبرع إلى مغادرة منزله.

ولفتت إلى أن المبادرة تعمل على الوصول المباشر إلى المتبرعين في أماكن إقامتهم، حيث يمكنهم الآن تقديم تبرعاتهم بسهولة، من خلال التواصل مع الهيئة عبر الرقم المجاني (800733) أو عن طريق تطبيق واتساب، وإرسال الموقع الجغرافي لمقر إقامتهم، على أن يقوم مندوب الهيئة بناءً على ذلك، بالحضور إلى المنزل لاستلام التبرعات، سواء كانت نقدية أو عينية.

وأكدت الهيئة أن هذه الخدمة تهدف إلى تشجيع ثقافة العطاء وتعزيز دور المجتمع في دعم الحالات الإنسانية والمبادرات الخيرية، خصوصاً لأولئك الذين قد لا تسمح لهم ظروفهم بالتوجه شخصياً إلى مراكز التبرع.

ودعت الهيئة كل أفراد المجتمع إلى التفاعل مع المبادرة والمساهمة في دعم الفئات المحتاجة، مشيرة إلى أن باب التبرع مفتوح للجميع، سواء كان التبرع نقدياً أو من خلال مستلزمات ومواد عينية، تخدم أهداف الهيئة الإنسانية.