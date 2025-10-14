9 اشتراطات لتصاريح المخيمات الشتوية برأس الخيمة

كشفت دائرة بلدية رأس الخيمة عن بدء تلقي طلبات الحصول على تصاريح المخيمات الشتوية المؤقتة في رأس الخيمة من 1 أكتوبر حتى بداية مايو من العام القادم.

وحدد بلدية رأس الخيمة 9 اشتراطات للحصول على التصريح، منها أن يكون مقدم الطلب من مواطني دولة الإمارات، ويُسمح باستخدام المخيم لأغراض خاصة ومؤقتة فقط لمقدم الطلب، ويمنع تأجير المساحة أو استخدامها لأغراض تجارية أو أي أنشطة أخرى غير موضحة في التصريح.

ويتعين سداد رسوم التصريح وقيمة التأمين عند تقديم الطلب، وإلا سيتم إلغاء الطلب، ويجب الالتزام بالقوانين والعادات والتقاليد الوطنية لدولة الإمارات، والالتزام بحدود المساحة المحددة في تصريح المخيم والحفاظ على نظافة الموقع.

والالتزام باشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة خلال فترة الإقامة، ويمنع استخدام الأضواء الكاشفة ومكبرات الصوت وطائرات الدرون لتجنب إزعاج الآخرين.

وأكد منذر محمد الزعابي، مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، حرص الدائرة على تقديم خدمات رائدة لإسعاد جميع أفراد المجتمع بدولة الإمارات خلال الموسم الشتوي، من خلال إصدار تصريح إقامة المخيم الشتوي، بهدف تنظيم النشاط في أحضان المناطق الطبيعية بمختلف مناطق الإمارة، والحد من ظاهرة التخييم العشوائي، وفقاً للاشتراطات المعمول بها.