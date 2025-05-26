6 آلاف خدمة خلال 4 أشهر لراحة وسعادة سكان دبا الحصن

كشف طالب عبدالله اليحيائي، مدير بلدية دبا الحصن عن إنجاز 6052 خدمة شاملة ومتنوعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بهدف تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار المدينة بما يضمن راحتهم وسعادتهم، شملت خدمات هندسية وصحية وزراعية وبيئية وغيرها، تنفيذاً لتوجيهات حكومة الشارقة، الهادفة إلى تحسين جودة الحياة وتعزيز رفاهية السكان في كافة المناطق.

وأشار إلى أن إدارات البلدية تكثف جهودها دائماً لتقديم أفضل الخدمات، وفق خطط تنموية شاملة تتسم بالاستمرارية وتؤدي إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمجتمع وتحويل المدينة إلى مدينة متكاملة الخدمات والمرافق.

حيث تحرص البلدية على تنفيذ جولات ميدانية استطلاعية يومياً، قبل مباشرة العمل بالمكاتب، لتقدم بلدية دبا الحصن 16 خدمة متنوعة للسكان في كافة المجالات، وذلك بهدف تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوّار المدينة بما يضمن راحتهم وسعادتهم.

مكافحة

وأوضح أيمن فاضل، المكلف في إدارة الرقابة والتفتيش في البلدية، أن إجمالي خدمات إدارة العمليات والتفتيش البلدي بلغت 4001 خدمة خلال 4 أشهر من عام 2025.

وأكدت مريم راشدوه، مدير إدارة إسعاد المتعاملين والموظفين، أن إدارتهم قدمت خلال 4 أشهر من العام الجاري، 816 خدمة توزعت ما بين تنفيذ 209 عقود سكن عائلي، و139 عقداً تجارياً، وعقدي سكن للموظفين، كما بلغ عدد طلبات المتعاملين من مركز الشارقة للاتصال 368 طلباً، وعدد طلبات التصاريح الإعلانية الخارجية 24 طلباً.

وأوضحت إدارة الصحة العامة في البلدية عن تنفيذ 780 خدمة، تنوعت لتشمل الإشراف على ذبح وتقطيع المواشي بعدد 716 خدمة، إلى جانب منح 14 تصريحاً لتوزيع المواد الغذائية داخل وخارج الإمارة، وعدد 4 تصاريح أخرى لتوزيع منتجات المزارع. وقالت خديجة نجيب، المكلفة في إدارة الزراعة في بلدية دبا الحصن:

«إنه تم تقديم 241 خدمة متنوعة خلال 4 أشهر من عام 2025، ومن أبرز هذه الخدمات خدمة المستشار الزراعي، التي تشمل تقليم الأشجار، وإزالة الأشجار والشجيرات، بالإضافة إلى توريد الشتلات الزراعية والرمل الزراعي. وأفادت المهندسة رجاء محمد النقبي، مدير إدارة الخدمات الهندسية في البلدية، أن إجمالي الخدمات التي قدمتها الإدارة بلغ 198 خدمة خلال 4 أشهر من هذا العام.