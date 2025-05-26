«سيرة» تطبيق ذكي يعزز تعاليم الدين الإسلامي الحنيف

ويتضمن «سيرة» ميزة تمكن المستخدم من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم عبر تسجيل صوته فيما يقوم التطبيق بتصحيح النطق له، حيث يتميز التطبيق بتصميم تفاعلي يجمع بين التعليم والترفيه.
كما يوفر التطبيق خاصية التكرار الصوتي والتقييم الذاتي، مما يساعد المستخدمين على تحسين نطقهم وتثبيت المعلومات بطريقة ممتعة. فكرة التطبيق لم تكن مجرد مشروع تخرج اعتيادي، بل انبثقت من رؤية شخصية ورسالة سامية حملتها الطالبة الشيخة فطيم في قلبها منذ سنوات، وتقول إن حلمها كان دائماً أن تخلق بيئة تعليمية آمنة وملهمة للنساء والأطفال، يتعلمون فيها أركان الإسلام وقيمه النبيلة، بعيداً عن التعقيد، وباستخدام أدوات العصر.
ويتميز التطبيق الذي يمكن تحميله على الأجهزة اللوحية وعلى الهواتف المتحركة، بتصميم ذكي يجمع بين الرسوم المتحركة، الصوتيات، والاختبارات التفاعلية، ويعتمد على تقنيات التحفيز والتكرار التي تناسب الفئات العمرية الصغيرة والمسلمين الجدد والراغبين في التعرف على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما يتضمن البرنامج قصصاً مصورة وسيناريوهات يومية تعلم الأطفال كيفية تطبيق القيم الإسلامية في حياتهم بطريقة مرحة وسلسة، فضلاً عن القصص النبوية بأسلوب مشوق.