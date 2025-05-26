«سيرة» تطبيق ذكي يعزز تعاليم الدين الإسلامي الحنيف

في خطوة مبتكرة وملهمة تجمع بين الإبداع التكنولوجي والرسالة الروحية، استطاعت الطالبة الطموحة الشيخة فطيم بنت مكتوم آل مكتوم، من معهد دبي للتصميم والابتكار، أن تحول شغفها ومهاراتها التصميمية التي تعلمتها من خلال دراستها في المعهد، إلى مشروع رقمي رائد يخدم فئة النساء والأطفال والمسلمين الجدد.

وأوضحت أن المشروع عبارة عن تطبيق إلكتروني تفاعلي يهدف إلى مساعدة هذه الفئات وتحفيزها على حفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية، وتعزيز فهمها لتعاليم الدين الحنيف بأسلوب مبسط.

التطبيق، الذي أسمته «سيرة» جاء كثمرة لمشروع تخرج الطالبة الشيخة فطيم بنت مكتوم، ويتميز بتصميم تفاعلي يجمع بين التعليم والترفيه، حيث يقدم دروساً مبسطة في حفظ سور القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وأركان الإسلام، مدعومة برسوم متحركة وألعاب تعليمية تشد انتباه المستخدمين، لا سيما الأطفال أو من هم حديثو الإسلام.

ويتضمن «سيرة» ميزة تمكن المستخدم من القراءة الصحيحة للقرآن الكريم عبر تسجيل صوته فيما يقوم التطبيق بتصحيح النطق له، حيث يتميز التطبيق بتصميم تفاعلي يجمع بين التعليم والترفيه.

كما يوفر التطبيق خاصية التكرار الصوتي والتقييم الذاتي، مما يساعد المستخدمين على تحسين نطقهم وتثبيت المعلومات بطريقة ممتعة. فكرة التطبيق لم تكن مجرد مشروع تخرج اعتيادي، بل انبثقت من رؤية شخصية ورسالة سامية حملتها الطالبة الشيخة فطيم في قلبها منذ سنوات، وتقول إن حلمها كان دائماً أن تخلق بيئة تعليمية آمنة وملهمة للنساء والأطفال، يتعلمون فيها أركان الإسلام وقيمه النبيلة، بعيداً عن التعقيد، وباستخدام أدوات العصر.

ويتميز التطبيق الذي يمكن تحميله على الأجهزة اللوحية وعلى الهواتف المتحركة، بتصميم ذكي يجمع بين الرسوم المتحركة، الصوتيات، والاختبارات التفاعلية، ويعتمد على تقنيات التحفيز والتكرار التي تناسب الفئات العمرية الصغيرة والمسلمين الجدد والراغبين في التعرف على تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، كما يتضمن البرنامج قصصاً مصورة وسيناريوهات يومية تعلم الأطفال كيفية تطبيق القيم الإسلامية في حياتهم بطريقة مرحة وسلسة، فضلاً عن القصص النبوية بأسلوب مشوق.

إشادة

من جهته أشاد محمد عبدالله رئيس المعهد بالمشروع، معتبراً أنه يمثل نموذجاً يحتذى به في توظيف التكنولوجيا لخدمة التعليم الديني وتعزيز القيم الإسلامية لدى الأجيال الناشئة ولدى المسلمين الجدد والراغبين في التعرف على تعاليم ديننا الحنيف.