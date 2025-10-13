أمطار غزيرة ومتوسطة على مناطق متفرقة في الدولة

هطلت أمطار غزيرة ومتوسطة على الفجيرة ومدن المناطق الشرقية والوسطى، أدت إلى جريان الأودية على سيوح خضيرة في منطقة مليحة التابعة لإمارة الشارقة، كما اندفعت السيول في منطقة الحنية بالفجيرة وسالت الشعاب من أعالي جبال ثوبان، لتشهد الأودية ومواقع تجمع المياه توافد العائلات من مختلف مناطق الدولة للاستمتاع بانخفاض درجات الحرارة الذي خلفته أمطار الخير.

وشهدت المناطق ازدحاماً منذ ساعات الظهيرة، وعليه قامت الأجهزة الأمنية في المواقع بتوفير أقصى درجات السلامة ومراقبة عملية سير المركبات وتنظيم عبورها، ودعت جميع السائقين بأخذ الحيطة والحذر في ظل الأجواء الماطرة وتقلبات الطقس، والابتعاد عن مجاري الأودية والسدود والمنحدرات تجنباً للمخاطر.

أرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شمالاً وشرقاً وتمتد على بعض المناطق الداخلية والجنوبية والجزر يصاحبها سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

وذكر المركز أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية وسرعتها 15 إلى 30 تصل إلى 55 كيلومتراً في الساعة، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً مع السحب.