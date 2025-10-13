100 متسابق بمبادرة «دعم مربي النحل وإنتاج العسل» في رأس الخيمة

أعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة «دعم مربي النحل وإنتاج عسل السدر» في رأس الخيمة عن الإقبال الكبير، الذي شهدته المبادرة منذ انطلاقها، حيث تجاوز عدد المسجلين 100 مشارك من أبناء الإمارة، ما يعكس تنامي الوعي بأهمية هذا القطاع الحيوي ودوره في دعم الاقتصاد المحلي، وتوفير منتجات وطنية عالية الجودة، تسهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وتتوزع المشاركة في المبادرة على فرعين رئيسيين هما «دعم مربي النحل» و«قص عسل نحل الدار»، وذلك وفق المعايير والاشتراطات المعتمدة، في إطار جهود الإمارة الرامية إلى تمكين القطاعات الإنتاجية الصغيرة، وتشجيع الزراعة المستدامة، والارتقاء بجودة إنتاج العسل المحلي.

وأكد سعود سلطان بوليلة، رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة، أن المبادرة تحظى برعاية واهتمام خاص من سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، تقديراً لدورها في تمكين مربي النحل، وتحفيزهم على التوسع في إنتاج عسل السدر، الذي يُعد من أبرز المنتجات الطبيعية في الإمارة. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمبادرة أن الجوائز المخصصة تشمل 20 فائزاً لكل فئة، يحصل الفائز الأول على 25 ألف درهم، وتتناقص قيمة الجوائز تدريجياً حتى المركز العشرين، مؤكداً أن عملية التقييم ستتم وفق معايير دقيقة، تركز على جودة العسل، ونقاء المنتج ومدى التزام المشاركين بالمعايير البيئية والإنتاجية المعتمدة.

وأضاف: «إن مبادرة دعم مربي النحل تمثل منصة محفزة للابتكار في قطاع العسل المحلي، وتشجع على تبني الممارسات الحديثة في تربية النحل وتحسين الإنتاج، وبث روح التنافس بين مربي النحل، والحرص على تطويرهم وتأهيلهم لتطبيق أفضل الممارسات، بما يتماشى مع توجهات رأس الخيمة في تنمية القطاعات الزراعية والبيئية وتعزيز استدامتها». وأشار إلى أن المبادرة تترجم رؤية رأس الخيمة للتنمية المستدامة، من خلال تمكين الأفراد ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع البيئي والإنتاجي، وتعزيز مشاركة المجتمع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الطبيعية المحلية، بما يسهم في بناء اقتصاد مستدام يقوم على التنوع، والاستفادة من الموارد المحلية، وتعزيز جودة الحياة في الإمارة.