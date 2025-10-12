13 اشتراطاً لاستخدام المنتجات الاستهلاكية في مغاسل الملابس

حددت بلدية دبي 13 اشتراطاً خاصة باستخدام المنتجات الاستهلاكية، وذلك ضمن دليل إرشادي أصدرته أخيراً بشأن التزام مغاسل الملابس بالضوابط الفنية والصحية، ويعكس هذا الدليل الإرشادي أفضل الممارسات المعمول بها في دبي، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للبلدية الهادفة إلى ضمان الوقاية الاستباقية للصحة العامة وتعزيز الامتثال لمتطلبات الصحة والسلامة.

كما يشمل الدليل عناصر صحة البيئة المشيدة، التي تتضمن: الصحة العامة، والسلامة العامة، وجودة الهواء الداخلي، وجودة المياه، وسلامة المنتجات الاستهلاكية، والحد من التلوث الضوضائي في البيئات المشيدة، تحقيقاً لرسالة بلدية دبي في تخطيط وإدارة وضمان استدامة المدينة وتقديم خدمات بلدية رائدة تسهم في سعادة الناس ورفاهيتهم، وتدعم تحقيق رؤية بلدية دبي.

أهداف

وبينت بلدية دبي أن الغرض من إعداد الدليل الإرشادي هو ضمان وتعزيز الالتزام بالضوابط والاشتراطات المعتمدة لإدارة الصحة والسلامة في مغاسل الملابس، بما يحقق بيئة عمل آمنة للعاملين فيها، كما حدد أهدافه في ضمان الالتزام بمتطلبات الصحة البيئية المشيدة في مغاسل الملابس لتحقيق الوقاية الاستباقية للصحة العامة، وتوعية أصحاب المغاسل والعاملين فيها بمخاطر الصحة البيئية، وضمان استمرارية العمل وفق اللوائح المعمول بها في الإمارة، إضافة إلى رفع مستوى الوعي العام بالصحة البيئية في البيئة المشيدة.

اشتراطات

وتضمّن الدليل مجموعة من الاشتراطات الخاصة باستخدام المنتجات الاستهلاكية، تتمثل في ضرورة أن تكون المنظفات والمطهرات معتمدة من الجهات المختصة، وعدم استخدام المنتجات التي تحتوي على بيانات مضللة أو غير مناسبة، يجب الالتزام بتعليمات التخفيف وإعادة التعبئة كما تحددها الشركات المصنعة، كذلك ضرورة أن يكون الشخص الذي يتعامل مع عمليات التخفيف وإعادة التعبئة مدرباً وملماً بالإجراءات الصحيحة، إضافة إلى توفير تدريب مناسب للموظفين حول استخدام المضخات التلقائية وخلط المواد الكيميائية بأمان، وتجنب خلط أنواع مختلفة من المنظفات أو المطهرات، وخصوصاً تلك التي تحتوي على مكونات كيميائية متفاعلة، وعدم إعادة استخدام عبوات المنتجات الاستهلاكية لأي غرض، والتخلص منها بطريقة آمنة، كما يجب وضع ملصقات توضح تاريخ فتح المنتج والبيانات الخاصة بالمنتجات المعاد تعبئتها، وعدم ترك المنتجات مكشوفة بعد الاستخدام، وعدم استخدام المنتجات منتهية الصلاحية أو الفاسدة أو الفاشلة مخبرياً، واتباع إرشادات الاستخدام والتخزين حسب ما هو مدوّن على العبوات، وحفظ المطهرات ومواد التعقيم في مكان بارد وجاف بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

وقاية

وأكدت بلدية دبي أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار جهودها المستمرة لضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة في الإمارة، وتعزيز ممارسات الوقاية الاستباقية لحماية المجتمع وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة.