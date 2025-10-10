انطلاق منتدى الشارقة للرعاية الصحية 29 الجاري

أعلن حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عن تنظيم منتدى «الشارقة محطة المستقبل، الرعاية الصحية»، في 29 و30 من أكتوبر الجاري تحت شعار «البحث والتطوير في مجال الرعاية الصحية»، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين القطاع الصحي المحلي، والعالمي من عدد من الجهات الحكومية والخاصة والأوساط الأكاديمية والصناعة والشركات الناشئة.

وسيسلط منتدى «الشارقة محطة المستقبل، الرعاية الصحية» على البيولوجيا البشرية، وتحديداً على المفاهيم العلمية والتطبيقات الواقعية عبر ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في الدماغ، الذي يناقش أحدث التطورات في علوم الأعصاب واضطرابات الإدراك، بما في ذلك التشخيص المعزز بالذكاء الاصطناعي والمرونة العصبية، وأمراض القلب والأيض، والتركيز أيضاً على العلاجات الدقيقة وآليات الجزيئات الجديدة وتوصيل الأدوية المبتكرة والمراقبة الرقمية المستمرة، والجسم البشري من خلال التركيز على التشخيصات والعلاجات الثورية مثل العلاج المناعي للسرطان ومنصات توصيل الأدوية المتقدمة.