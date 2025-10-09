اقتراح يوم إجازة لإجراء فحوص الكشف المبكر عن السرطان بأبوظبي

أكد الدكتور راشد السويدي، مدير عام مركز أبوظبي للصّحة العامّة، أن المركز عكف خلال الفترة الماضية على دراسة ورفع اقتراح بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة، يتم بموجبه منح العاملات في الجهات والمؤسسات الحكومية، يوم إجازة لإجراء فحوص الكشف المبكر عن مرض السرطان، شريطة أن تقوم الموظفة بإرفاق المستندات الدالة على تنفيذ الفحص وتسليمها إلى إدارة الموارد البشريّة لدى جهات العمل.

وأوضح على هامش مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل حملة مكافحة سرطان الثّدي في إمارة أبوظبي تحت شعار «اهتمي بالأهم»، أن الإجراء يأتي في إطار جهود المركز في تشجيع وتعزيز جهود الفحص المبكر عن مرض السّرطان.

في ظل حرص الجهات المعنيّة في الدّولة، ولا سيّما التي تستهدف علاج مريضات سرطان الثدي، على توفير كافة خدمات الفحص المبكر والعلاج وفقاً لمواصفات وجودة عالية ومتكاملة من الخدمات، والتي تتماشى مع توقّعات المريضات لتحقيق أعلى معايير الجودة العالميّة والسلامة.

ونوه الدكتور راشد السويدي، إلى أنّ الاقتراح دخل الطرق الرسمية المحددة للاعتماد والإقرار، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي تمثل اليوم بفضل مبادراتها النوعية، بيئة حاضنة للمبادرات الصحية والإنسانية الرائدة، حيث تتماشى المبادرات والحملات التي تطلقها بشكل مستمر مع هذا النهج الوطني، وتعكس مكانة دولة الإمارات التي تضع صحّة الإنسان وكرامته في مقدمة أولويّاتها، بوصفها سباقة في الاستثمار في الوقاية والدعم المبكر.