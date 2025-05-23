مذكرة تفاهم لتعزيز العمل المجتمعي برأس الخيمة

وقّعت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وجمعية الإمارات الخيرية، في إمارة رأس الخيمة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي والتكامل في مجالات العمل الخيري والاجتماعي والتنموي، بما يرسخ التزام الطرفين بتوسيع نطاق الأثر الإنساني، وتحقيق استدامة الشراكات الوطنية.

وقّع المذكرة خلف سالم بن عنبر، المدير العام لجمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وعن جمعية الإمارات الخيرية عبدالله سعيد الطنيجي، الأمين العام للجمعية، بحضور الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية والمسؤولين والكوادر الإدارية والفنية من الطرفين.

وأوضح الدكتور محمد عبداللطيف خليفة، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، تأتي هذه المذكرة انطلاقاً من قناعة الطرفين بأهمية العمل التشاركي، وتكامل الجهود المجتمعية.

وفي إطار تفعيل أهداف عام المجتمع في دولة الإمارات، تأكيداً على تعزيز الأثر الاجتماعي وتكثيف المبادرات، التي تدعم قيم العطاء والتلاحم المجتمعي، وتهدف المذكرة إلى أن تكون نموذجاً في العمل المجتمعي والخيري المتكامل برأس الخيمة، وتمثل إطاراً حيوياً لتوحيد الجهود، وتعزيز الاستفادة المثلى من الموارد والكوادر البشرية في مشاريع تنموية مبتكرة.

وأكد خلف سالم بن عنبر، مدير عام جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية، أن توقيع مذكرة التفاهم مع جمعية الإمارات الخيرية يأتي امتداداً لنهج القيادة الرشيدة في تحقيق تكامل الأدوار بين المؤسسات المجتمعية والخيرية.