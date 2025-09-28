«نماء» تحسّن حياة 35 ألف امرأة في 35 دولة

أكدت مريم الحمادي، المدير العام لمؤسسة «نماء» في إمارة الشارقة للارتقاء بالمرأة، أن المؤسسة منذ تأسيسها عام 2015 حتى اليوم، نجحت في تحسين حياة أكثر من 35000 امرأة في 35 دولة، من خلال تنمية المهارات الحياتية للنساء على المستوى الفردي، وإعادة تشكيل المعايير الاجتماعية، وتوسيع نطاق الوصول إلى المعرفة، وتنمية المهارات والاستقلالية، وتعزيز حضور المرأة في المناصب القيادية.

وقالت لـ«البيان» إن عملية تمكين المرأة تتضمن مساعدة النساء على الاعتماد على أنفسهن، والتعلم، والقدرة على توجيه مسار حياتهن ومستقبلهن، مما يسهم في نمو المجتمع ككل، ولهذا تركز الجهود في عملية التمكين على محاور أساسية، تشمل الصحة، التعليم، المهارات الحياتية، والمكانة الاجتماعية. وأضافات: «جهودنا لا تقتصر على تحسين أوضاع النساء بشكل جماعي فقط، إنما تسهم في تمكين المرأة على المستوى الفردي من خلال تقديم الدعم والتوجيه والإرشاد المباشر، فالاستثمار في تمكين امرأة واحدة يُمكن أن يُحدث تأثيراً إيجابياً في أسرتها ومجتمعها ووطنها بأكمله».

وأشارت مريم الحمادي إلى أن كل مبادرة تستهدف تمكين المرأة تُحدث أثراً مضاعفاً سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وذلك من خلال رفع مستوى التعليم، وتحسين صحة الأسرة، أو تعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي.

وقالت: «على الصعيد المحلي في دولة الإمارات، نعزز إنجازات المؤسسة من خلال مبادرات رائدة مثل مبادرة «ارتقاء» التي ترسخ المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في بيئة العمل، وتمكّن المرأة من خلال ممارسات تجارية استراتيجية، حيث تركّز المبادرة على بناء القدرات المؤسسية، ورفع الوعي، ودعم جهود المناصرة لتمكين المؤسسات من تبنّي مبادئ المساواة بين الجنسين، من خلال شراكات استراتيجية، ما يخلق منظومات أكثر شمولاً، تدعم المهارات القيادية للمرأة ومشاركتها الاقتصادية، كما أن الإحصائيات العالمية تدعم هذا النهج».