تخريج 200 متدرب في برنامج الاستجابة لحالات الطوارئ برأس الخيمة

اختتمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في مقرها برأس الخيمة، بالتعاون مع مؤسسة الإمارات – برنامج ساند، فعاليات البرنامج التدريبي الأساسي والمتقدم للاستجابة لحالات الطوارئ، والذي استمر على مدار أسبوعين، بمشاركة 200 متدرب ومتدربة من مختلف الجاليات.

واستهدف البرنامج رفع مستوى جاهزية أفراد المجتمع وتأهيلهم لمواجهة مختلف أنواع الأزمات والكوارث، حيث تم تقديم مجموعة من المهارات النظرية والعملية المتخصصة ضمن جهود الطوارئ الوطنية.

وأوضح خلف سالم بن عنبر، مدير عام الجمعية، أن البرنامج شمل الإسعافات الأولية الأساسية، والإنعاش القلبي والرئوي، ومهارات مكافحة الحرائق، وآليات البحث والإنقاذ.

بالإضافة إلى مهارات القيادة خلال الأزمات. كما تم تنفيذ تمارين تطبيقية ميدانية، هدفت إلى تعزيز سرعة الاستجابة والوعي لدى المشاركين، بما يسهم في تقليل الخسائر خلال الحوادث الطارئة.

وأضاف: أما في المستوى المتقدم، فقد تم التوسع في التدريب ليشمل تنظيم الفرق التطوعية، وآليات التواصل الفعال في حالات الطوارئ، وإدارة الموارد البشرية في بيئات الأزمات.

إضافة إلى الإسعافات الأولية المتقدمة، واستخدام جهاز الرجفان القلبي التلقائي. كما ركز البرنامج على بناء مهارات القيادة الفاعلة في مواقف الضغط، والتنسيق بين الفرق الميدانية، ضمن إطار برنامج «ساند» الوطني المعتمد.

وأكد ابن عنبر، أن الإمارات تنعم بقيادة رشيدة تؤمن بالجاهزية المسبقة، والتدريب المستمر، والوعي الاستباقي، كدعائم لحماية الأرواح والمكتسبات وإن تأهيل أفراد المجتمع ليكونوا عناصر دعم في أوقات الأزمات والطوارئ هو استثمار مباشر في أمن المجتمع وسلامة أفراده.

مشيراً إلى أن تأهيل هذا العدد الكبير من المشاركين يعكس حرص أفراد المجتمع على تحمل المسؤولية الوطنية، والانخراط في جهود الوقاية والاستجابة الفعالة للكوارث، سواء الطبيعية أو البشرية، وهو ما يعد جزءاً محورياً من منظومة الأمن المجتمعي والاستدامة في الدولة.