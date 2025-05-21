7 محاور لـ«بروة» تعزز استدامة دخل كبار المواطنين وأصحاب الهمم

أكد خليفة السالفة، مستشار دائرة الأراضي والأملاك بدبي، أن برنامج «بروة» الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع بدبي، يهدف إلى تعزيز استدامة دخل كبار السن وأصحاب الهمم عقارياً، بما يواكب الغايات الأساسية لأجندة دبي الاجتماعية 3 ويتماشى مع إعلان 2025 عاماً للمجتمع.

وبين خلال لقائه مع «البيان»، أن اسم البرنامج اشتق من الصك أو الوثيقة التي تفيد بتملك العقار وتضمن حق صاحب البيت أو الأرض في ملكيتها، والمعمول بها قبل أن يتم إنشاء جهة مختصة بذلك.

وكانت عادة تلف وتحفظ في أنبوبة أسطوانية معدنية تصنع من «التنك» (الصفيح)، لحفظ الأوراق الثمينة من التلف، وتحفظ هذه الأسطوانة عادة في (التجوري) وهو الصندوق أو الخزانة، لأهميتها وحفظها من الفقدان.

معايير عالمية

وأوضح أن البرنامج عبارة عن باقة خدمات متكاملة تشمل تمكين كبار المواطنين وأصحاب الهمم من البيع والتأجير وإدارة العقارات، ويسعى إلى تحقيق 6 أهداف رئيسية وهي:

خدمة كبار المواطنين وأصحاب الهمم بكل تفاصيلها، دعم استقلاليتهم، ضمان استدامة دخلهم المالي، تقديم خدمة بمعايير عالمية وراقية، تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، تعزيز التعاون مع القطاع الحكومي.

استدامة الدخل

وأوضح أن «بروة» يتضمن 7 محاور رئيسية خدمية تضم شراكات اقتصادية تخدم هاتين الفئتين من أجل إعادة تأجير وإحياء عقارات المواطنين الذين لا يمتلكون الخبرة الكافية في مجال إدارة العقارات وصيانتها بغرض المحافظة على دخلهم واستدامته.

وقال إن المحاور هي: الخدمات المتنقلة الميدانية، الخدمات الرقمية، الاستشارات المالية والرقمية، التوعية والتدريب، مرافق الخدمة، الشراكة مع القطاع الخاص، الشراكة مع القطاع الحكومي.

وحدات متنقلة

وأضاف أن الخدمات المتنقلة الميدانية تشمل محورين وهما الطارش والكراني، وكانت في السابق وظائف وحولتها الدائرة إلى خدمات، حيث تهدف الأولى إلى خدمة كبير السن وصاحب الهمة عبر نقل الخدمة وإنجازه له في مكانه، من خلال وحدات متنقلة مجهزة بالكامل، توصل الخدمات العقارية لهم وتلبية احتياجاتهم دون تكبد عناء الوصل إلى مقر الدائرة.

أما الثانية فهي عبارة عن تعيين مساعد شخصي يخصص لاستقبال كل فرد من هاتين الفئتين في الدائرة لتخليص معاملاته من دون أن يضطر للانتظار أو الوقوف في طوابير أو حتى التنقل بين الإدارات، كما يتابع معاملاته العقارية بشكل دوري، ويقدم له الدعم الذي يحتاجه، بغض النظر عن نوع الإعاقة التي يعاني منها فئة أصحاب الهمم.

الكيتوب والمرسال

وحول محور الخدمات الرقمية أوضح أنه يشتمل على خدمتين وهما: الكيتوب وهي منصة رقمية بسيطة، تتيح لكبار المواطنين وأصحاب الهمم إدارة أمورهم العقارية عن بعد، وتوفر لهم كل المعلومات التي يحتاجونها، مدعمة بتقنيات تحاكي أصحاب الهمم.

وخدمة المرسال وهي عبارة عن فريق دعم رقمي يوفر الدعم الفوري ويرد على أي استفساراتهم وتقديم خدمات عقارية بطريقة سريعة وسلسة من خلال الخط الساخن.

أما محور الاستشارات المالية والعقارية فأفاد السالفة، أنها تتضمن خصومات وتسهيلات حصرية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم على بعض خدمات دائرة الأراضي والأملاك، مع خطط تقسيط مرنة.

الكتاتيب العقارية

وأشار إلى أن محور التوعية والتدريب، ويسمى «الكتاتيب العقارية»، وهي عبارة عن تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية لكبار المواطنين وأصحاب الهمم بشكل دوري.

وتهدف إلى تثقيف المستفيدين حول عملية الاستثمار العقاري، من خلال القوانين المنظمة، وطرق الشراء والاستثمار، وتشرح لهم كل ما يتعلق بإدارة العقارات بطريقة سهلة وبسيطة.

صالات فاخرة

وحول محور مرافق الخدمة، فقد أطلقت الدائرة «البرزة» وهي صالات مجهزة للاستقبال فاخرة في المراكز التابعة لها ومصممة لتوفير الراحة لهاتين الفئتين، أثناء انتظارهم لإتمام معاملاتهم، فيما تقدم لهم ضيافة خاصة فـي أجواء راقية، تتناسب مع احتياجاتهم.

أما محور الشراكة مع القطاع الخاص، فقال السالفة إنه تم إطلاق برنامج «الحاصلة» بالتعاون بين شركات القطاع الخاص لتقديم حلول مبتكرة مخصصة لإدارة العقارات لكبار المواطنين وأصحاب الهمم ممن يحتاجون إلى دعم إضافي في إدارة ممتلكاتهم.

وتهدف إلى إدارة عقارات كبار المواطنين وأصحاب الهمم، وزيادة استثماراتهم. وقال إن هذه الشراكات تحقق 4 مميزات وهي: إدارة التأجير المتكاملة، خدمات الصيانة، تقارير شهرية، واستشارات استثمارية، حيث وقعت بالفعل اتفاقيات مع 4 شركات عقارية رائدة من القطاع الخاص.

هي: «مجموعة أون بلان العقارية، مجموعة SBK العقارية، مجموعة الرواد العقارية، ومجموعة هاربور العقارية، لضمان المحافظة على استدامة العقار واستدامة الدخل للمستفيدين، مؤكداً استمرار وتوسع هذا النوع من الشراكات مستقبلاً لضمان استدامة دخل المستفيدين.

سجل الموقرين

وحول المحور الأخير وهو الشراكة مع القطاع الحكومي، فأوضح أنه عبارة عن إطلاق سجل الموقرين لتعزيز التعاون بين دائرة الأراضي والأملاك وهيئة تنمية المجتمع، لتسهيل تبادل المعلومات الخاصة بكبار المواطنين وأصحاب الهمم بما يمكن الطرفين من خدمتهم بشكل أفضل.