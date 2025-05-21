عائلة فهد الحساني.. نموذج في الإبداع والإنجاز

العائلة المبدعة والمتميزة تشكل قيمة عالية في المجتمع الإماراتي، حيث تتجلى فيها مواهب وإبداعات فريدة لكافة أفرادها، تعزز الروابط الأسرية وتسهم في بناء مجتمع قوي يتمتع بالتنوع والابتكار.

وفي قلب مجتمع يزخر بالمبدعين، تبرز أسرة فهد خلفان ناصر الحساني كواحدة من الأسر الإماراتية المتميزة التي صنعت لنفسها بصمة استثنائية في مختلف الميادين، وهي أسرة مكونة من الوالدين وأربعة أبناء هم هيام ذات الـ 14 عاماً.

وشوق 12 عاماً، وعائشة 11 عاماً، وخلفان 6 أعوام، تميزهم هو نتاج الطموح والاجتهاد، وغرس القيم العالية، لتبرهن أن الأسرة هي النواة الأولى لبناء مجتمع متقدم، وأن تحقيق التميز ليس مصادفة، بل ثمرة جهد متواصل ورؤية واضحة.

أصبحت عائلة الحساني نموذجاً يحتذى به في العمل الجماعي، ورمزاً للتمكين والإلهام، حيث أسهموا في تحفيز أبنائهم لصنع أحلامهم وتحقيقها، وجسدوا روح الفريق في الأسرة الواحدة، وساروا في رحلة من الإنجازات والجوائز والتكريم، حيث حصدت الأسرة جائزة خليفة التربوية فئة الأسرة الإماراتية المتميزة.

وجائزة سفير التواصل الاجتماعي فئة أفضل أسرة على مواقع التواصل الاجتماعي على مستوى الخليج، ومسابقة «صيفنا سعادة» فئة أسرة وطن، ومسابقة MOE Talkers فئة الأسرة المتميزة المطروحة من قبل وزارة التربية والتعليم، كما تم تكريم إنجازات أفرادها في ملتقى «ملهمون».

بالإضافة إلى فوز الأم سندية الزيودي بالمركز الأول على مستوى الدولة في جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي والفوز بالمركز الثالث على مستوى الدولة في مسابقة قصص نجاح أولياء الأمور في التعلم عن بُعد وحصولها على المركز الأول وفوزها في جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر فئة ولي الأمر المتميز.

حرصت الأسرة على تنمية مهارات أبنائها في مختلف المجالات، بدءاً من الرسم، والحساب الذهني، والبرمجة، وصولاً إلى حفظ القرآن الكريم والمشاركة في الأعمال التطوعية، ومن خلال إشراكهم في المسابقات، والملتقيات والمبادرات المجتمعية داخل الدولة وخارجها، عززت الأسرة قيم الإبداع، والقيادة والمسؤولية المجتمعية في نفوس أبنائها.

وضعت هيام الابنة الكبرى، بصمتها في مجالات متعددة، محققة إنجازات استثنائية، حيث حصدت جائزة حمدان فئة الطالب المتميز 3 مرات، وجائزة الشارقة فئة الطالب المتميز مرتين، والمركز الثاني في جائزة التحبير للقرآن الكريم، بالإضافة إلى الميدالية الذهبية في المسابقة الدولية بتايلاند، ممثلة الإمارات بكل فخر.

وسارت شوق على ذات النهج، متصدرة المراكز الأولى في جائزة التحبير للقرآن الكريم، وحصدت جائزة القائد المؤسس، وجائزة محمد بن خالد آل نهيان، فيما تألقت عائشة بتحقيق إنجازات بارزة، كان من أبرزها جائزة القائد المؤسس وجائزة محمد بن خالد آل نهيان.

ويعد الطفل خلفان، رغم صغر سنه، امتداداً لمسيرة التميز في الأسرة، ينمو في بيئة مشبعة بالتحفيز والطموح، ليكون أحد أبطال المستقبل.