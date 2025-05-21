جمانة الزعابي.. صوت طلابي ضد التنمر

حيث فازت بجائزة المشاركة المتميزة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس عام 2022. وجدت الطالبة جمانة أن مسؤوليتها المجتمعية تحتم عليها المشاركة بوقتها وجهدها، في مبادرات تسهم في تحقيق الوقاية من التنمر ومحاربته، وتعريف الطلبة بأشكاله، وكيفية التعامل معه.
حيث افتتحت قناة على التلغرام لنشر الوعي، كما نظمت ورشة «الطالب المحاضر»، بحضور أولياء الأمور والطالبات، مبادرات تستهدف كافة فئات المجتمع، والسعي للقضاء عليها نهائياً.
وطرحت مسابقة على مستوى الدولة، تحت عنوان «قف.. لا للتنمر»، وأنشأت دليلاً إلكترونياً «كيف أحمي نفسي من التنمر» على مستوى المدرسة والدولة، وأنشأت مجلة إلكترونية «لا للتنمر».
وقدمت «ورشة الطالب المحاضر» بقضية التنمر على مستوى مدرسة الشهداء 1 الحلقة الثانية بنات، وورشة «قف.. لا للتنمر»، مع جمعية مواليف الإماراتية التطوعية ومبادرات أخرى.