جمانة الزعابي.. صوت طلابي ضد التنمر

عقدت العزيمة، وشحنت طاقتها للتصدي للتنمر المدرسي، بعدما لمست تبعاته على أرض الواقع، وأثر في نفسيتها ونفسية شقيقها، حيث كانا ضحيتين لهذا السلوك غير السوي، لتحول هذه المعاناة إلى دفاعات قوية، من خلال مبادرات توعوية منذ عام 2021.. إنها الطالبة جمانة محمد سعيد الزعابي، في الصف التاسع متقدم من مدرسة الشفاء بنت عبد الله، بمدينة كلباء.

خمسة أعوام من الجهود التوعوية، كانت حافلة بمشاركات عديدة، ومبادرات كثيرة، فاقت الـ 35 مبادرة شخصية، وعلى قناتها في التلغرام، ليصل صداها إلى جميع أنحاء الدولة.

حيث فازت بجائزة المشاركة المتميزة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للوقاية من التنمر في المدارس عام 2022. وجدت الطالبة جمانة أن مسؤوليتها المجتمعية تحتم عليها المشاركة بوقتها وجهدها، في مبادرات تسهم في تحقيق الوقاية من التنمر ومحاربته، وتعريف الطلبة بأشكاله، وكيفية التعامل معه.

حيث افتتحت قناة على التلغرام لنشر الوعي، كما نظمت ورشة «الطالب المحاضر»، بحضور أولياء الأمور والطالبات، مبادرات تستهدف كافة فئات المجتمع، والسعي للقضاء عليها نهائياً.

أطلقت جمانة الزعابي مبادرات عديدة، أبرزها مبادرة «معاً ضد التنمر الإلكتروني»، و«واجه التنمر»، و«بالمحبة نواجه التنمر»، و«أنا أتعهد بالسلام»، و«يداً بيد ضد التنمر»، و«كن صديقي»، و«كن لطيفاً»، و«لا للتنمر.. نعم للتسامح».

وطرحت مسابقة على مستوى الدولة، تحت عنوان «قف.. لا للتنمر»، وأنشأت دليلاً إلكترونياً «كيف أحمي نفسي من التنمر» على مستوى المدرسة والدولة، وأنشأت مجلة إلكترونية «لا للتنمر».

وقدمت «ورشة الطالب المحاضر» بقضية التنمر على مستوى مدرسة الشهداء 1 الحلقة الثانية بنات، وورشة «قف.. لا للتنمر»، مع جمعية مواليف الإماراتية التطوعية ومبادرات أخرى.