26 ألف مستفيد من مشروع أضاحي «خيرية الفجيرة»

كشف يوسف المرشودي، مدير عام جمعية الفجيرة الخيرية، عن إطلاق الجمعية حملة الأضاحي لعام 2025، تحت شعار «أضحيتك فرحة وأجر»، وتستهدف توزيع لحوم الأضاحي على 26 ألف مستفيد داخل وخارج الدولة، من الفئات المستحقة بتوفير احتياجاتها من لحوم الأضاحي المطابقة للضوابط الشرعية.

وذلك بالتعاون مع إدارة المقاصب ببلدية الفجيرة، حيث سيتم ذبح ونقل وتوزيع لحوم الأضاحي إلى كل مناطق إمارة الفجيرة، وفق معايير وشروط صحية.

ولفت إلى أن قيمة الأضحية هذا العام تبلغ 600 درهم داخل الدولة، و350 درهماً خارج الدولة، مؤكداً حرص جمعية الفجيرة الخيرية على مساعدة المحسنين في توصيل أضاحيهم لمستحقيها، عبر سيارات مخصصة ومبردة، تضمن سلامة إيصال اللحوم بحالة صحية سليمة.

وأشار إلى أن هذا المشروع، الذي تنفذه الجمعية سنوياً جاء للتسهيل على الأخوة المحسنين والمضحّين، وذلك لإيصال لحوم أضاحيهم إلى مستحقيها، وإدخال الفرحة على الأسر المحتاجة والحالات الإنسانية خلال عيد الأضحى المبارك.

حيث حرصت الجمعية على تواجد مندوبي الجمعية في أكثر من 23 موقعاً في مختلف مناطق الفجيرة، إضافة إلى تحديد عدد خمسة مقاصب لذبح الأضاحي في الإمارة في مدينة الفجيرة، ومناطق مسافي ومربح ودبا والبدية، لتغطية النطاق الجغرافي لكل المناطق بالإمارة.

كسوة

وقال إن الحملة تشمل أيضاً توزيع كسوة العيد وسلة الفواكه، حيث تبلغ قيمة كسوة العيد للأيتام 500 درهم، وسلة الفاكهة 100 درهم، مبيناً أن القنوات الإلكترونية للجمعية مفتوحة لاستقبال جميع التبرعات، التي تستهدف الفئات المستحقة للمساعدة.

مضيفاً أن الجمعية باشرت باستقبال دعم المتبرعين، وتسهيل عملية التبرع عبر منصات ومنافذ الجمعية، من خلال الموقع الإلكتروني والإيداعات البنكية، والرسائل النصية القصيرة، وعبر رقم الهاتف المجاني 8008844، والأجهزة الإلكترونية.