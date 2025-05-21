1760 جولة ميدانية لـ«راصد» في عجمان خلال 3 أشهر

كشفت إدارة الرقابة والتفتيش البلدي «راصد» في دائرة البلدية والتخطيط بإمارة عجمان عن تنفيذ 1760 جولة ميدانية خلال الربع الأول من العام الجاري، ضمن خطة رقابية متكاملة تهدف إلى رصد المخالفات، والحفاظ على البنية التحتية والمرافق العامة.

وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة، في إطار التوجه الاستراتيجي لدائرة البلدية والتخطيط الرامي إلى تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030، التي تسعى إلى خلق بيئة حضرية مستدامة تعزز من جاذبية الإمارة وجودة الحياة فيها، وتواكب التحولات المتسارعة نحو تطوير الخدمات العامة ورفع كفاءة إدارة المدينة.

وأكد الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، أن إدارة «راصد» تمكنت من تحقيق نتائج ملموسة خلال الفترة الماضية، بفضل الفرق المؤهلة وغرفة التحكم التي تعمل على مدار الساعة.

مشيراً إلى أن فرق التفتيش الميدانية تعمل وفق نظام متكامل، يضمن سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات والشكاوى التي ترد عبر الخط الساخن (80070) أو من خلال التطبيق الذكي للدائرة.

وأضاف: «نجح فريق راصد في تطبيق أفضل الممارسات الرقابية، من خلال خطة ميدانية تغطي جميع مناطق الإمارة، ما يعكس حرصنا على تحقيق أعلى معايير الجودة في إدارة المدينة، وضمان بيئة آمنة وصحية لجميع السكان».

وأشاد محمد عبدالوهاب، مدير إدارة الرقابة والتفتيش البلدي «راصد»، بوعي المجتمع المحلي وتعاونه المثمر مع جهود التفتيش.وأكد أن الشراكة المجتمعية تلعب دوراً أساسياً في إنجاح الخطط الرقابية وتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال: «نحرص على تكريس ثقافة المسؤولية المجتمعية من خلال التواصل مع مختلف فئات المجتمع، كما نواصل تنفيذ حملات تفتيشية على مدار الساعة، تستهدف رصد الممارسات السلبية والتعامل معها وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك لضمان صحة وسلامة السكان والحفاظ على البيئة».

وأشار إلى أن الجولات الميدانية المكثفة التي نفذتها «راصد» تعكس التزام دائرة البلدية والتخطيط بتحقيق رؤيتها نحو عجمان كمدينة نموذجية للعيش والعمل، من خلال تطوير بنية رقابية مرنة وذكية، وتقديم خدمات ذات جودة عالية، تدعم التنمية المستدامة، وتعزز من موقع الإمارة مقصداً حضارياً متكاملاً.