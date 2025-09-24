الذكاء الاصطناعي يرسم المسارات المهنية للباحثين عن عمل

والعمل على الرد مباشرة في حالة توافق مؤهلات وإمكانات الشخص المتقدم مع متطلبات الوظائف المستهدفة. وتميز المعرض هذا العام بتركيز لافت على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في مساعدة المتقدمين على تحديد المسارات المهنية الأنسب لهم، من خلال مطابقة مؤهلاتهم مع الوظائف الشاغرة المعروضة، واقتراح أكثر من خيار وظيفي من بين الفرص التي طرحتها الجهات المشاركة.
مشيرة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة تلقي الطلبات المقدمة بإجراء مقابلات فورية للباحثين عن عمل تمهيداً للالتحاق بالوظائف المرشحين لها، خلال الفترة المقبلة، فيما يُعد تطوراً نوعياً في سرعة الاستجابة لتوظيف المواطنين، الذين يملكون المقومات والمؤهلات الضرورية.
إينوك
ضمن قطاعات حيوية، تشمل التكرير والهندسة الكيميائية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس توجهها نحو تمكين الكفاءات الوطنية في المجالات الاستراتيجية ذات الأثر المستقبلي.
في خطوة تنسجم مع مستهدفات «رؤية الإمارات 2031» الرامية إلى ترسيخ دور الكفاءات الوطنية في قيادة مسيرة التنمية. وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك:
«يمثل معرض رؤية للوظائف منصة استراتيجية للتواصل مع أفضل الكفاءات الإماراتية وضمها إلى عملياتنا المتنوعة، وانطلاقاً من دورنا الرائد في قطاع الطاقة نحرص على إعداد الجيل الجديد من القادة والمبتكرين، الذين سيسهمون في صياغة مستقبل القطاع والمضي بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الازدهار».
هيئة الصحة بدبي
ومن أبرزها برنامج «النخبة» الذي يمتد 12 شهراً، ويمنح المنتسبين تدريباً عملياً متقدماً، وفرص توظيف في مجالات مثل أمن المعلومات، الضمان الصحي، التدقيق والرقابة الصحية، الترخيص الطبي، البحوث وتحليل البيانات، والمالية.
وقالت الدكتورة لطيفة الرستماني، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالإنابة: «استقطبت برامج التعليم الطبي، التي أطلقتها الهيئة، ومنها برنامج «طب وعلوم» منذ انطلاقه في 2016 أكثر من 553 طالباً مواطناً، تخرج منهم 242 يعملون حالياً في تخصصات طبية مختلفة، إلى جانب برنامج الامتياز الموحد للأطباء وبرامج الإقامة والزمالة.
بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص، والتي استفاد منها مئات الأطباء خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن جهود الهيئة التدريبية والوظيفية تندرج ضمن سياسة واضحة لتعزيز التوطين في المهن الصحية، وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مسيرة التطوير في قطاع الرعاية الصحية بدبي».
مؤكدة أن المعرض يمثل منصة مهمة للتواصل مع المواهب الإماراتية في مختلف التخصصات، مؤكدة أن الدائرة تحرص على المشاركة السنوية فيه لرفد كوادرها البشرية بكفاءات تسهم في تعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير خدماتها القانونية الحكومية، وفق أعلى معايير التميز.
مشيرة إلى أن الدائرة تطرح هذا العام عدداً من الشواغر الوظيفية في تخصصات قانونية وإدارية، حيث تستقبل طلبات التوظيف، وتُجري مقابلات مباشرة مع المرشحين من خلال لجنة استقطاب متخصصة، بما يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية في جذب وتطوير وتمكين رأس مال بشري موهوب وكفء.