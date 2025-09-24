الذكاء الاصطناعي يرسم المسارات المهنية للباحثين عن عمل

شهد معرض «رؤية الإمارات للوظائف 2025»، أمس، في يومه الافتتاحي، إقبالاً واسعاً من الباحثين والباحثات عن عمل، الذين توافدوا للتعرف إلى الفرص المتاحة لدى الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، حيث اتسم المعرض بالتجاوب الكبير من تسجيل الباحثين عن عمل، والنظر في رغباتهم ومقارنتها بالاحتياجات الحالية للجهات.

والعمل على الرد مباشرة في حالة توافق مؤهلات وإمكانات الشخص المتقدم مع متطلبات الوظائف المستهدفة. وتميز المعرض هذا العام بتركيز لافت على دور تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي أسهمت في مساعدة المتقدمين على تحديد المسارات المهنية الأنسب لهم، من خلال مطابقة مؤهلاتهم مع الوظائف الشاغرة المعروضة، واقتراح أكثر من خيار وظيفي من بين الفرص التي طرحتها الجهات المشاركة.

وأكدت الدكتورة نجاة عبيد الله، النائب الأول للرئيس لإدارة الموارد البشرية في مركز دبي التجاري العالمي، حرص المركز على المشاركة السنوية لتقديم الوظائف في العديد من المجالات منها قطاع الضيافة، والموانئ، والأغذية والمشروبات، والإنشاءات والعقارات، والأمن والسلامة، بالإضافة إلى قطاعات الصناعة المتنوعة.

مشيرة إلى دور الذكاء الاصطناعي في تسريع وتيرة تلقي الطلبات المقدمة بإجراء مقابلات فورية للباحثين عن عمل تمهيداً للالتحاق بالوظائف المرشحين لها، خلال الفترة المقبلة، فيما يُعد تطوراً نوعياً في سرعة الاستجابة لتوظيف المواطنين، الذين يملكون المقومات والمؤهلات الضرورية.

إينوك

وأكدت مجموعة إينوك، الشركة الوطنية الرائدة والمتكاملة في مجال الطاقة، التزامها المتواصل بدعم الكفاءات الوطنية، واستقطاب المزيد من المواهب الإماراتية، كاشفة عن طرح أكثر من 100 وظيفة شاغرة.

ضمن قطاعات حيوية، تشمل التكرير والهندسة الكيميائية، والأمن السيبراني، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، بما يعكس توجهها نحو تمكين الكفاءات الوطنية في المجالات الاستراتيجية ذات الأثر المستقبلي.

وسجلت إينوك إنجازاً بارزاً على صعيد التوطين، حيث تجاوزت نسبة التوطين في مختلف الوظائف 50 %، فيما بلغت 100 % في المناصب القيادية العليا، و79 % في المناصب الإدارية المتقدمة.

في خطوة تنسجم مع مستهدفات «رؤية الإمارات 2031» الرامية إلى ترسيخ دور الكفاءات الوطنية في قيادة مسيرة التنمية. وقال حسين سلطان لوتاه، الرئيس التنفيذي بالإنابة لمجموعة إينوك:

«يمثل معرض رؤية للوظائف منصة استراتيجية للتواصل مع أفضل الكفاءات الإماراتية وضمها إلى عملياتنا المتنوعة، وانطلاقاً من دورنا الرائد في قطاع الطاقة نحرص على إعداد الجيل الجديد من القادة والمبتكرين، الذين سيسهمون في صياغة مستقبل القطاع والمضي بعجلة الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الازدهار».

هيئة الصحة بدبي

وجددت هيئة الصحة بدبي دعوتها للمواطنين المتخصصين في المجالات الصحية والإدارية، للاستفادة من برامجها المتميزة للتدريب والتوظيف، مؤكدة طرح 342 فرصة عمل، بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص، وذلك على هامش مشاركتها في المعرض.

وأوضحت نورة المدفع، مدير إدارة الموارد البشرية في الهيئة، أن المنصة تستقبل الباحثين عن عمل لإجراء مقابلات مبدئية، إلى جانب تعريفهم بحزمة من البرامج التدريبية المصممة لإعداد الكوادر الوطنية وتأهيلها لشغل وظائف قيادية وإشرافية وتنفيذية.

ومن أبرزها برنامج «النخبة» الذي يمتد 12 شهراً، ويمنح المنتسبين تدريباً عملياً متقدماً، وفرص توظيف في مجالات مثل أمن المعلومات، الضمان الصحي، التدقيق والرقابة الصحية، الترخيص الطبي، البحوث وتحليل البيانات، والمالية.

وقالت الدكتورة لطيفة الرستماني، مدير إدارة التعليم الطبي والأبحاث بالإنابة: «استقطبت برامج التعليم الطبي، التي أطلقتها الهيئة، ومنها برنامج «طب وعلوم» منذ انطلاقه في 2016 أكثر من 553 طالباً مواطناً، تخرج منهم 242 يعملون حالياً في تخصصات طبية مختلفة، إلى جانب برنامج الامتياز الموحد للأطباء وبرامج الإقامة والزمالة.

بالتعاون مع القطاع الصحي الخاص، والتي استفاد منها مئات الأطباء خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن جهود الهيئة التدريبية والوظيفية تندرج ضمن سياسة واضحة لتعزيز التوطين في المهن الصحية، وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة مسيرة التطوير في قطاع الرعاية الصحية بدبي».

وكشفت الريم عبد الله الفلاسي، مدير قسم الموارد البشرية بالإنابة دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، عن طرح العديد من الوظائف الشاغرة، خلال مشاركة جناح الدائرة بالمعرض، وذلك في إطار حرصها على استقطاب الكفاءات الوطنية المهنية والتخصصية.

مؤكدة أن المعرض يمثل منصة مهمة للتواصل مع المواهب الإماراتية في مختلف التخصصات، مؤكدة أن الدائرة تحرص على المشاركة السنوية فيه لرفد كوادرها البشرية بكفاءات تسهم في تعزيز قدراتها المؤسسية وتطوير خدماتها القانونية الحكومية، وفق أعلى معايير التميز.

مشيرة إلى أن الدائرة تطرح هذا العام عدداً من الشواغر الوظيفية في تخصصات قانونية وإدارية، حيث تستقبل طلبات التوظيف، وتُجري مقابلات مباشرة مع المرشحين من خلال لجنة استقطاب متخصصة، بما يضمن تحقيق أهدافها الاستراتيجية في جذب وتطوير وتمكين رأس مال بشري موهوب وكفء.