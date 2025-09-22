منصات لتوظيف الكفاءات والمواهب في القطاعات الحيوية

ينطلق «رؤية - معرض الإمارات للوظائف 2025»، من 23 إلى 25 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 180 جهة، بهدف تمكين الكفاءات الإماراتية، وتزويدها بالمسارات المهنية والمهارات اللازمة للتكيف مع سوق عمل يشهد تحولات متسارعة.

وتشهد نسخة هذا العام، إطلاق منصات العرض «بود» للمرة الأولى - وهي 14 منصة مدمجة، بمساحة 2م × 2م، صُممت لتسهيل التواصل المباشر بين الشركات والباحثين عن عمل من المواطنين، بما يسهم في توسيع نطاق تأثير المعرض، ليشمل قطاعات حيوية، تشهد طلباً متزايداً، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب الإماراتيين للتواصل مع مسؤولي التوظيف، ومديري الموارد البشرية في مجالات متنوعة، مثل الهندسة، والرعاية الصحية، والتعليم، والتأمين، والخدمات الرقمية.

ومن أبرز الجهات العارضة ضمن منصات «بود»: AI 71، ليفا للتأمين، بورو هابولد، خانصاحب للهندسة المدنية، ميدنت جلوبال لحلول الرعاية الصحية، ميونيخ ري، وشركة تعليم، إلى جانب جهات أخرى.

جهود

وقال مشعل المرزوقي نائب الرئيس لشؤون الكفاءات الوطنية والعلاقات الحكومية في «الإمارات لتموين الطائرات»: «نؤمن إيماناً راسخاً بأن الكفاءات الإماراتية تمتلك القدرة على رسم ملامح مستقبل قطاعنا. فعلى مدار العامين الماضيين، قمنا بتوظيف عدد كبير من المواطنين ضمن كوادرنا، ونفخر بمعدلات الاحتفاظ بالموظفين المرتفعة، التي تعكس فرص النمو المهني طويلة الأمد التي نوفرها.

وإلى جانب منصات «بود»، يستقبل معرض «رؤية 2025» عدداً من الجهات الكبرى، التي تشارك للمرة الأولى، ومنها: شركة الإمارات لتموين الطائرات، شركة الدار العقارية، مجموعة الطاير، دبي الصحية، وشركة أديداس، والتي ستسلط الضوء من خلال مشاركتها على برامج الخريجين المتكاملة، وبرنامج القيادات المستقبلية، والتدريب العملي أثناء العمل، بما يسهم في ترسيخ مكانة المعرض منصة محورية، تدعم أهداف واستراتيجية التوطين.

ومن المتوقع أن يستقطب معرض «رؤية 2025» آلاف الطلاب والخريجين والمهنيين الإماراتيين، إذ سيحتضن أكثر من 180 جهة عارضة، إلى جانب سلسلة متنوعة من ورش العمل، والجلسات الحوارية، والمسابقات التفاعلية، فيما يعكس إدراج منصات «بود»، للمرة الأولى، الدور المحوري لمعرض «رؤية» في تنويع فرص الوصول إلى سوق العمل، ودعم مستهدفات التوطين في دولة الإمارات، بما يشمل تحقيق نسبة 8 % لمشاركة المواطنين في القطاع الخاص، بحلول نهاية عام 2025.

فرص

وحول دور المعرض في استقطاب الكفاءات الوطنية، قالت ناعمة الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، إن المعرض يعكس الاهتمام الذي توليه الدولة لرفد سوق العمل الحكومي والخاص بالعمالة المواطنة، لكي تتاح لها الفرصة للمشاركة في عملية التنمية.

وأكد هلال الكعبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، على ضرورة ألا يفوت الشباب على أنفسهم فرصة زيارة المعرض الوطني، الذي يهدف إلى توفير وتخصيص فرص وظيفية وتدريبية، إضافة إلى ورش عمل ستسهم حتماً في تحقيق جاهزية المواطنين لسوق العمل، بالتركيز على تطوير مهاراتهم العملية، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

وأكد عدد من المواطنات الباحثات عن فرص وظيفية، أن معرض «رؤية الإمارات»، يسهم، وباقتدار، في تعزيز مهارات الكوادر الإماراتية، وتطوير قدراتهم، إضافة إلى تقديم الدعم والإرشاد المهني للشباب الباحثين عن عمل.

أهداف

وقالت عدوه الهاجري: «تتماشى أهداف ورؤى وتطلعات المعرض، مع رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز حضور الكوادر الإماراتية في جميع قطاعات العمل، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني»، مؤكدة أن الاستثمار في دعم الكوادر المواطنة، يعتبر أساس نجاح الخطط الاستراتيجية للدولة.

وقالت فاطمة طارش العليلي، إن المعرض يعزز تمكين المواطنين، وتوفير الفرص المهنية التي تناسب تطلعاتهم، وتلبي طموحاتهم، كما يوفر منصة مهمة لشركات القطاعين المالي والمصرفي لتوظيف المواطنين، وتوفير مسارات واعدة لبناء مستقبل مهني ناجح.

وأشارت إلى أن المعرض يدعم التطلعات الوطنية بشأن التوطين، وتعزيز الجهود المبذولة في سبيل تمكين الشباب الإماراتي بدولة الإمارات.

وأكدت عائشة الحفيتي أن المعرض لا يوفر فرص عمل فقط، وإنما يطور قدرات الشباب، من خلال التدريب والتأهيل، وتزويدهم بمزيد خبرات ومهارات لتعزيز قدراتهم الوظيفية المتجددة.