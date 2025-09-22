30 ألف مستفيد بالفجيرة من حملة الوقاية من الإنهاك الحراري

بلغ عدد المستفيدين من حملة الوقاية من الإنهاك الحراري في مختلف مناطق الفجيرة أكثر من 30 ألف مستفيد، وقد انطلقت الحملة في نهاية مايو الماضي واختتمت فعالياتها أخيراً، حيث حرصت الحملة على تقديم خدمات شاملة تضمنت فحوصات للنظر، وضغط الدم، ومستوى السكر، والاستشارات الصحية المختلفة، إضافة إلى توزيع مستلزمات وقائية وصحية وغذائية، إلى جانب تقديم إرشادات عملية حول الإسعافات الأولية والتصرف السليم عند التعرض للإنهاك الحراري، وتأتي هذه الجهود تجسيداً لاستراتيجية الوزارة في حماية صحة الإنسان باعتبارها أولوية وطنية واستثماراً في استدامة الموارد البشرية.

وأكدت ابتسام حارب عيسى، رئيس قسم دعم برامج الصحة العامة بمكتب تمثيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالفجيرة، أن الحملة استهدفت رفع الوعي بالمخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة المفرطة وتشجيع الإجراءات الوقائية خلال موجات الحر، حيث انطلقت الحملة بإمارة الفجيرة بمبادرات مجتمعية متنوعة بشراكة استراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة، وركزت الحملة على دعم فئات العمال بالوسائل الوقائية، لتجنب الإنهاك الحراري أو الإصابة بالأمراض الناتجة عنه.

وأوضحت أن الحملة استهدفت ميدانياً أكثر 18 موقعاً شمل المخيم الصحي في البيت متوحد الذي استقطب فوق الـ 1000 عامل، إلى جانب مخيم مركز مسافي الثقافي الإبداعي ومخيم غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في دبا، وسكن عمال ميناء الفجيرة، وجمعية الصيادين والسوق المركزي للخضار والفواكه وسوق السجاد وصناعية الحيل وحديقة عين مضب ومواصلات الإمارات وغيرها من المواقع الأخرى.

وأشارت إلى أن الحملة استقبلت المشاركين من مختلف فئات المجتمع في جو من المرح والترفيه، ضمن جهود رامية إلى تخفيف تأثير درجات الحرارة المرتفعة، إلى جانب تعزيز الوعي باتباع نصائح السلامة وتجنب أعراض الإجهاد الحراري، شملت ورش عمل ومحاضرات توعية حول أهمية الترطيب السليم وتطبيق إجراءات الحماية أثناء التعرض لأشعة الشمس المباشرة، إضافة إلى توزيع منشورات توعية توضح كيفية التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة.