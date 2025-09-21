تطوير شامل لـ192 حديقة في مدينة العين

أكدت بلدية مدينة العين العمل على التطوير المستمر لـ192 حديقة، منها 44 حديقة عامة، و148 مصغرة، من حيث المماشي، والمساحات الخضراء والمرافق الأخرى، وإدخال عناصر جذب جديدة لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الرائدة التي تقدمها بلدية المدينة للسكان والزوار، بما يتناسب مع التخطيط المتطور والبنى الحديثة والخدمات الشاملة، ويحقق أفضل معايير الجودة والمواصفات المطلوبة، ورفع مستويات الرضا والسعادة عن الخدمات المقدمة، حيث تعتبر حدائق منطقة العين باختلافها وجهة مثالية للزوار الباحثين عن تجارب ترفيهية مميزة تجمع بين الجمال الفني والرعاية البيئية.

وأوضحت البلدية أن منطقة العين تتضمن حدائق مخصصة لفئة أصحاب الهمم، توفر بيئة وخدمات ومرافق ترفيهية تناسب أصحاب الهمم وحتى ذويهم، وفي تلك الحدائق مواقع تعزز تواصلهم مع مجتمعهم، في أجواء من الطبيعة الجميلة والمسطحات الخضراء التي تتميز بها العين.

ولفتت إلى أن معظم حدائق منطقة العين تستضيف العديد من المواسم باقة من الفعاليات والمهرجانات التي تحفل بمزيج من الأنشطة الترفيهية والعائلية والعروض الحيّة التي تلبي كافة تفضيلات الزوار.