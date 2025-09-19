3998 رخصة بناء في رأس الخيمة منذ بداية 2025

واصل قطاع البناء والتشييد في إمارة رأس الخيمة تسجيل مؤشرات نمو قوية خلال العام الجاري، حيث كشفت بلدية رأس الخيمة عن إصدار 3998 رخصة بناء منذ بداية العام، في خطوة تعكس الحيوية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

وأوضحت إحصاءات بلدية رأس الخيمة عبر موقها الإلكتروني، أن الرخص الصادرة توزعت بين 1215 رخصة لبناء جديد، شملت مشاريع سكنية ومباني تجارية واستثمارية تخدم احتياجات النمو الاقتصادي، إلى جانب المجمعات السكنية الحديثة التي تواكب الزيادة السكانية وتطلعات الأسر نحو مساكن عصرية، وإصدار 1602 رخصة تعديل وإضافة.

ما يعكس حرص الأهالي والمستثمرين على تطوير عقاراتهم القائمة وتوسيعها لتلبية متطلبات الحياة العصرية أو تكييفها مع الأنشطة التجارية والخدمية المتزايدة في الإمارة، بالإضافة لإصدار 881 رخصة أخرى شملت مشاريع متنوعة مثل الأسوار والملاحق والمستودعات والمرافق الخدمية.